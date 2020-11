Houba po dešti v kapitule

A je to tady zase. Pan Kalousek, sveřepý, moralizující, bývalý člen SSM, současně bývalý člen KDU-ČSL, takže předpokládám i bohabojný křesťan, jeden ze stavebních kamenů jiné úžasné strany TOP 09, co žije pod pevnou rukou zoufalé předsedkyně Pekarové a jejího velmi nepevného a spícího knížete Karla, zase chlastal.

Na jeho alkoholové výstřelky jsme si už zvykli, to je prostě fakt. Jenže teď, v této době, kdy skoro všichni sedíme doma a snažíme se, slovy šéfky Pekarové, »neplivat zodpovědným do tváře«, opět vstoupil na scénu démon Kalousek. Mělo by být jasné, že paní Pekarová z toho vyvodí důsledky, ale bohužel nás potěšila jen tím, že neví, co k tomu má říci. A kníže mlčí a stále sní.

Je to vlastně tak, jako už to bylo kdysi za dob Jana Husa. Kněží kázali vodu a všichni měli břich nalitý vínem. Musím ale říci, že Kalousek je lidový - on káže vodu a chlastá pivo.

Nedokážu si představit, jak musela trpět jeho mysl při pohledu na onen převrácený kamion s pivem. Dokážu si ovšem představit, jak jede obhlédnout škody, coby bývalý ministr financí, a se slovy ani kapka nazmar olizuje svodidla až do Prahy. Paní Pekarová neví, co říci, a kníže stále spí.

Každopádně je to tak, že si cestou na obídek asi pěkně zavdal jedno nebo dvě pivečka, že se mu u výdejního okénka chtělo hned čůrat. Po vykonání potřeby v restauraci, ve které neměl co dělat, musel zase zpětně doplnit hladinku, nebo chcete-li tak pouze doplnit tekutiny. Toliko fantazie, a teď tu pravdu a lásku.

Prostě, i když jsem moralizoval, aby Prymula odstoupil při podobném prohřešku, tak teď je mi to úplně jedno a kašlu na vás. Vy si noste roušky a buďte doma, já budu chodit na pivko a jenom kritizovat. Jo a můžete mi za to dát metál, Řád světlého piva a pěkně orosený. Přeberu si to tam, kde chlastám. V kapitule.

Tak to je asi všechno, přeberte si to, jak chcete. Jenom podotýkám, že důchodcům bychom nic nedali, zaměstnance navrhujeme propustit bez udání důvodů, zvýšit ošetřovné kvůli koronaviru není nutné. TOP 09.

Takže se vlastně Kalouskovi nedivme. Kopat za tenhle mančaft? To by jeden chlastal taky, a nejenom v kapitule.

Kníže se probouzí. Promiňte, byl to planý poplach. Stále spí. Pekarová už radši také spí, ale to nevadí - naši voliči nás třeba podrží.

Pavel JÁCHYM