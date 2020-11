Silničáři se připravují na zimu

O dálnice a část silnic se v letošní zimě bude starat přes 750 silničářů z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), zejména řidičů a také dispečerů.

K dispozici budou mít 198 sypačů a desítky nakladačů a dalších vozidel s různým vybavením. Loňská zimní údržba stála 603 milionů korun, což bylo nejméně za posledních minimálně šest let.

ŘSD zajišťuje zimní údržbu na 1050 kilometrech dálnic po celé republice. Vedle toho má státní organizace na starosti zhruba 350 kilometrů silnic první třídy, o ty se ovšem během zimy postarají dodavatelské firmy. Zbylé tisíce kilometrů silnic první třídy pak mají ve správě kraje.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Do směn bude během nadcházejících zimních měsíců připraveno 634 řidičů a 123 dispečerů. Využívat budou 198 sypačů, 44 univerzálních vozidel s různým technickým vybavením jako například frézy pro mohutné závěje. Ve skladech jednotlivých středisek správy údržby pak téměř 42 000 tun soli a solného roztoku. K nakládání soli do sypačů je připraveno 45 nakladačů. ŘSD také ve všech střediscích má centrum pro výrobu a distribuci solanky. Zásobu posypu mají silničáři připravenou jako pro běžnou zimu, v případě nutnosti jsou ovšem připraveni sáhnout do nouzových rezerv.

ŘSD se zároveň připravuje na některé kritické úseky rekonstruované dálnice D1, kde v minulosti kvůli uzavírkám vznikly problémy. Na úsecích mezi Koberovicemi až Větrným Jeníkovem, kde práce skončí na přelomu listopadu a prosince, zřídí kvůli vyšší nadmořské výšce provizorní pracoviště, na kterém budou k okamžitému zásahu připravena čtyři posypová vozidla. Zároveň na 49. kilometru u Psářů vzniklo nové silo pro doplnění posypové soli pro blízká střediska.

Dálnice a silnice první třídy mají podle zákona nejvyšší první prioritu při zajišťování jejich sjízdnosti. Doba od zjištění problémů do doby výjezdu prvních sypačů nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Zmírnění případné nesjízdnosti pak podle zákona má nastat u dálnic do dvou hodin od výjezdu a do tří hodin u silnic první třídy.

