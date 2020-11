Ilustrační FOTO - Pixabay

Ochrana vody je důležitá pro budoucnost

Sněmovna by měla ještě do konce tohoto volebního období stihnout projednat dva ústavní zákony, které navrhují poslanci KSČM. Jde o zákon o ústavní ochraně vody a zákon o referendu. Po obou zákonech je podle představitelů KSČM celostátní poptávka, věří proto, že u obou norem se podaří včas dokončit celý legislativní proces.

»KSČM dlouhodobě připravuje program, který by měl navrátit vodu do veřejného sektoru. Vzhledem k tomu, že Česká republika je střecha Evropy a všechna voda z ní odtéká, je potřeba se k tomu stavět z pohledu národohospodářského, a ne z pohledu privátních subjektů,« řekl novinářům předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Připomněl, že jde o jednu ze sedmi podmínek KSČM pro toleranci vlády. »Dospěli jsme do stadia, kdy máme program pro spolufinancování jednotlivých kroků na navrácení hlavních vodních zdrojů do rukou veřejného sektoru, aby vodu mohly ovládat ne zahraniční, ale české subjekty veřejného sektoru,« uvedl Filip.

Už ve státním rozpočtu pro rok 2020 jsou podle něj vyčleněny určité finanční prostředky na financování zpětného odkupu páteřní soustavy. Nyní se jedná o tom, aby kromě páteřní soustavy byly v rukou veřejného sektoru i rozhodující systémy v ochraně vody. »Tam byla vyčleněna další částka, která je svěřená do rozpočtu ministerstva zemědělství,« dodal Filip.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Tiskové konference se měl podle jeho slov zúčastnit také ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek, vzhledem k současným opatřením, kdy je omezený přístup do Sněmovny, se však dohodli na tom, že společné vystoupení odloží. »Existují však určité programy, které by mohly vést k tomu, aby bylo dostatečně financováno s pomocí nejen 4 miliard ve státním rozpočtu, ale i z prostředků ČMRZB převod vodárenských společností do stoprocentního veřejného vlastnictví. Je to kombinace 40 a 60procentních dotací až s třicetiletou půjčkou, která by byla právě u ČMRZB. Je tam i adaptační opatření pro veřejné subjekty, aby si mohly případně zřídit i správcovskou organizaci,« vysvětlil Filip.

Ústavní ochrana vody je tak podle něj program, který KSČM nejenže navrhuje, ale zároveň zabezpečuje i ty následné kroky - aby v zákonech a ve státním rozpočtu byly prostředky na to, aby stát znovu ovládal základní životní potřebu, to znamená vodu.

»Voda z ČR odtéká, my s ní musíme umět hospodařit tak, abychom byli schopni komunikovat s Rakouskem, Německem, Polskem i se Slovenskem, není možné to udělat způsobem, který žel přinesla privatizace a zejména divoká privatizace v devadesátých letech, která nás výrazně poškodila,« dodal Filip. Je přesvědčen, že jde o krok správným směrem, ocenil, že má k němu souhlas nejen ministra zemědělství, ale celé vlády. »Jsem rád, že tato jedna ze sedmi základních podmínek tolerance vlády funguje, je to správně nejen z pohledu vládního prohlášení, z pohledu plnění programu KSČM, ale zejména je to důležité z pohledu příštích generací občanů ČR,« ujistil Filip.

Podpora zákonu o referendu

Místopředseda ÚV KSČM, místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič uvítal, že Stálá komise pro Ústavu ČR po poměrně složitých debatách a více jak dvouletých diskusích konečně dospěla k tomu, že budou obě normy – ústavní zákony o ochraně vody a o referendu - předloženy plénu Sněmovny a budou projednány na ústavně právním výboru. »Po celostátním referendu je tak jako po ochraně vody celostátní poptávka a KSČM jako jediná z parlamentních stran trvale každé volební období předkládá návrh tohoto zákona a snaží se pro něj získávat větší a větší podporu,« prohlásil.

Připomněl, že v minulém volebním období se podařilo získat podporu některých krajů, v tom nynějším i podporu dalších politických stran. »Jsme rádi, že se tady rýsuje průřezová podpora, která by umožnila, aby tento ústavní zákon prošel Poslaneckou sněmovnou,« uvedl s tím, že samozřejmě bude otázka, jak s normou naloží Senát.

O to víc však byli komunisté zklamání tím, že ústavně právní výbor její projednávání odsunul a pozornost věnoval zcela jiné prioritě. Jde o poslanecký návrh z dílny ODS, který však má podporu i ostatních politických stran. Norma umožňuje vládě vyslat vojáky do zahraničí bez souhlasu obou komor Parlamentu, a to až na 60 dnů. Kabinet má podle předlohy informovat Parlament zpětně, a to v obdobném režimu jako informuje například o přeletech letadel. »Dovedete pochopit, že tam to má asi nějaké opodstatnění, ale nemá to opodstatnění u vysílání našich vojáků na zahraniční mise, které nejsou pod záštitou OSN, nebo OBSE či jiné mezinárodní organizace. S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme a budeme se snažit o jeho zamítnutí, nebo alespoň o jeho vrácení do ústavně právního výboru a Stálé komise pro Ústavu,« uvedl Grospič.

KSČM vždy bude stát za zájmy občanů

Místopředseda poslaneckého klubu Leo Luzar informoval o projednávané novele stavebního zákona. KSČM vyslovila podporu tomuto návrhu v prvním čtení. »Je to dlouhodobě očekávána norma, která má pomoci českému státu urychlit výstavbu infrastruktury, má pomoci urychlit stavební činnost,« řekl novinářům.

Návrh však má podle něj hodně problematických bodů. »Různé politické strany se na to dívají různě, některé by chtěly stavební zákon podle sebe, některé zdůrazňují přístup investorů, jiné přístup ochránců přírody atd.,« uvedl.

Ujistil, že KSČM bude stát za lidmi, za těmi, kteří čekají desítky let na obchvat Přerova, kteří čekají na to, jak D35 odlehčí D1 a konečně propojí Moravu s Prahou. Komunisté budou prosazovat, aby lidé dostali stavební povolení na stavbu rodinného domu do půl roku. »Je nám vytýkáno, že jdeme na ruku developerům, není to pravda. KSČM trvá na tom, aby se občanská společnost mohla vyjadřovat k stavebnímu řízení, aby chránila zájmy přírody, památkářů, krajiny, ale chceme, aby se to nestalo obstrukcí. To je náš cíl a věříme, že se nám ho podaří prosadit. KSČM vždy bude stát za zájmy občanů před zájmy developerů,« zdůraznil Luzar.

(jad)