Ilustrační FOTO - Pixabay

Znovuotevření škol

Znovuotevření škol ve dvou etapách, jakmile to umožní vývoj epidemické situace, doporučují odborníci z think-tanku Univerzity Karlovy (UK) Vzdělávání21.

V první etapě by se podle nich měli vrátit zejména mladší školáci a závěrečné ročníky, děti s handicapy a část vysokoškoláků. Ve druhé fázi by se pak mohla obnovit prezenční výuka i pro zbytek žáků a studentů ve školách, informovala Martina Součková z oddělení marketingu UK.

Většina škol se zavřela v první polovině října, speciální školy od tohoto pondělí. Otevřené jsou teď jen školky, v ostatních zařízeních se děti vzdělávají povinně na dálku. Kdy se školy otevřou, zatím není jasné. Ministerstvo zdravotnictví připravuje model pro uvolňování či zpřísňování opatření, která by měla být navázána na pět úrovní rizika. Termín návratu dětí do škol má vycházet z připravovaného modelu. Žádné rozvolňování ale podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není pravděpodobné v příštím týdnu či deseti dnech.

Think-tank Vzdělávání21 ve svém stanovisku podpořil priority ministerstva školství, které považuje za nejdůležitější obnovení prezenční výuky v 1. a 2. třídách základních škol, ve speciálních školách a závěrečných ročnících základních a středních škol. Zároveň think tank navrhl, aby se všechny školy znovu otevřely ve dvou etapách. Každá fáze by podle něj měla počítala s výukou ve skupinách s omezeným počtem účastníků a dodržováním přísných hygienických opatření.

Členové think-tanku podle svého stanoviska nechtějí podceňovat zdravotní rizika spojená s obnovením docházky do škol. Podle nich má ale distanční výuka rostoucí negativní dopady, které mohou v dlouhodobém horizontu zásadně ovlivnit jak vzdělání žáků a studentů, tak jejich zdravotní stav.

Přednostně by se podle expertů z UK měly do škol dostat nejlépe celé první stupně. Pokud by to nešlo, tak kromě prvňáků a druháků ještě páťáci. Obnovit by se měla praktická výuka ve středních a vyšších odborných školách. Na vysokých školách by se měly umožnit individuální konzultace a zkoušky, laboratorní či umělecká výuka ve skupinách do 15 lidí a praktická výuka. Zvážit by se mělo i obnovení prezenční výuky u prvních a závěrečných ročníků vysokých škol.

Ve druhé etapě by se pak mohl do škol vrátit druhý stupeň základních škol, případně zbytek prvního stupně, pokud by nebyl celý už v první fázi rozvolňování. Dále by se měl znovu otevřít nižší stupeň víceletých gymnázií, ostatní ročníky středních, vyšších odborných a vysokých škol. K prezenční výuce by se vrátily i základní umělecké a jazykové školy, které pořádají státnice z cizích jazyků.

(ng)