Příštího prezidenta USA možná určí soud

Noční můra mnohých Američanů, že po měsíci nejistoty a vzájemného obviňování rozhodne o příštím prezidentovi Spojených států soud, se může stát skutečností. Napsal to magazín Der Spiegel.

Po středě měl do Bílého domu významně nakročeno demokrat Joe Biden, který dával stále více najevo svoje sebevědomí. Vítězem se však zatím na rozdíl od svého soupeře Donalda Trumpa neprohlásil. V řadě klíčových států pokračovalo sčítání hlasů. Bidenovy šance silně vzrostly, když mu projekce přisoudily vítězství v Michiganu a Wisconsinu, což jsou státy, které před čtyřmi lety ovládl Trump. Stanice Fox News a agentura AP Bidenovi přisoudily rovněž výhru v Arizoně, čímž by si zajistil již 264 volitelů z potřebných 270 pro celkové vítězství. Sčítání mezitím pokračovalo na Aljašce, v Nevadě, Georgii, Severní Karolíně a Pensylvánii. Právě na poslední ze jmenovaných států se upírala zřejmě největší pozornost obou táborů. Trump tam totiž podle očekávání nejprve výrazně vedl, se sčítáním poštovních hlasů však svůj náskok postupně ztrácel.

Více cest k vítězství má nyní Biden, jemuž by v případě zisku Arizony stačilo ovládnout jakýkoliv z dosud nerozhodnutých států kromě Aljašky.

Právní obstrukce

Trumpův tábor zahájil právní bitvy, jak již dlouho dopředu avizoval. Kromě Pensylvánie a Michiganu, kde usiloval o zastavení sčítání hlasů, požádal rovněž o přepočet lístků ve Wisconsinu. Naposledy také republikáni podali žalobu na jeden z okrsků v Georgii, kde podle nich jistý člen sčítací komise podezřele manipuloval s ještě nezpracovanými lístky zaslanými poštou. Americké ministerstvo spravedlnosti ovládané Trumpovým spojencem Williamem Barrem také sdělilo, že mu zákon umožňuje vyslat ozbrojené federální policisty do sčítacích místností po celé zemi, kde by vyšetřovali možné volební podvody.

»Děje se tohle divadlo skutečně v Americe?« otázal se německý Frankfurter Allgemaine Zeitung. »Nebo je to v Bělorusku?« dodal. Podle deníku Trump podryl svým zběsilým politickým řáděním nejen důvěru v demokratické procesy v Americe. »Ještě více zneklidňující je to, že si stále ještě polovina Američanů myslí, že takový člověk by měl být jejich prezidentem. Ještě před čtyřmi lety by se dalo tvrdit, co teď není možné, a to že nevědí, co dělají,« poznamenal list.

