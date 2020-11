Jak senátoři ztratili nejen názor

Docela s hrůzou jsem sledoval rozhodnutí našeho současného Senátu, je to k neuvěření. Jestli jsme u nás na něco »fakt dobrý«, je to politikaření. Prachsprosté hrátky neštítící se ničeho. Senátní sociální výbor neschválil návrh zákona, který po peripetiích a škodlivých schválnostech ODS a TOP 09 schválila Poslanecká sněmovna a který měl důchodcům přispět na inflaci pět tisíc korun. A to ještě letos, před vánočními svátky.

To nejvíce nemravné není samotné neschválení, ale holý fakt, že kromě předsedy výboru Kantora a místopředsedkyně Dernerové (oba návrh podpořili) se ostatní ZDRŽELI hlasování. Tradiční české kličkování, ba co více… - farizejství.

Opomenu-li poměrně zásadní skutečnost, že důchodci s těmi pěti tisíci napevno před Vánoci počítali, ve vzduchu visí zásadní otázka: Vážení senátoři, vy jste opravdu přesvědčeni o tom, že obhájíte před lidmi, že inflaci nechcete seniorům nahradit, a výmluva, že nemáte názor (zdržení se hlasování), byl onen hlavní důvod, proč vám lidé dali ve volbách svůj hlas? Nemít názor, respektive skrývat se za ono »zdržení se«, je vrchol lidského pokrytectví. Ve vztahu k seniorům o to cyničtější.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovna a předseda ÚV KSČM