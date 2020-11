Sedmolistopadové přemýšlení

Je 7. listopad. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce, které jsme si až do listopadu 1989 připomínali jako začátek nové éry. Dnes se VŘSR nazývá pejorativně »bolševická revoluce« a dává se do protikladu k »demokracii«, jež tím prý byla v Rusku poražena. »Demokracii« Prozatímní vlády, jež dál vedla národ do války, která se stávala pouhým přívěskem na plánech velkého kapitálu, jenž překročil národní hranice a začínal ovládat svět. Ona »bolševická revoluce« byla pro tehdejší ruský lid vysvobozením. Přinesla mu nejen konec války, ale i tolik požadované změny na venkově spojené s parcelací půdy a omezením moci šlechty a statkářů. Proto za bolševiky, ač neměli vůbec v politickém dění země většinu, také lidé šli, proto mohli svrhnout dosavadní vládu.

Ne, nechci opakovat to, co bylo již mnohokrát napsáno. Vznikly na toto téma již celé stohy knih. Zaujalo mě něco jiného. Srovnání minulých a dnešních cílů. Jak to bylo tehdy? Intervenčních armád, které přišly na pomoc poraženým silám, byla řada. Šlo v nich vždy jen o to, porazit bolševiky anebo nastolit znovu vládu Kerenského, ať již s ním, nebo bez něj?

Abych odpověděl, musím přeskočit do téměř současnosti, k slovům Madeleine Albrightové, že »o žádné světové spravedlnosti nemůže být řeč, dokud území jako Sibiř patří jen jedné zemi«. O těchto slovech se rozbouřila diskuse. Komentátor Fištejn dokonce tvrdil, že jde o výmysl jisté ruské blogerky. Jenže ona věta se dostala až do nejvyšších kruhů, začali na ni reagovat nejvyšší představitelé Ruska, a paní Madeleine mlčela. Tak tomu je léta. Pokud by opravdu byla ona věta pouhým výmyslem, nechala by to bývalá americká ministryně zahraničí USA na sobě? Nebo jde vlastně o programový cíl USA?

A nyní se vraťme zase k roku 1917 a do let následujících. Tehdy si velmoci rozdělily Rusko na sféry, které je zajímaly. Anglie zamířila k Murmansku a poslala tam své vojáky, Francie měla zájem o Krym, Japonci vnikli do Vladivostoku a Spojené státy také tam. Sice se jejich vojáci poněkud pletli Japoncům pod nohy, ale byli tu a měli v plánu odtrhnout východ Sibiře a připojit ho k Aljašce. Ta přece také byla »před nedávnem« ruská a v té době ještě mnozí tamní osadníci mluvili dokonce rusky.

Rusko lákalo. Bylo, alespoň podle plánovačů západních vlád, cenným bonbónkem, který bylo jen nutné rozčtvrtit. A tak se rozčtvrcovalo. Někdy na papíře, jindy za pomoci »bílých vojáků« a intervenčních vojsk. Šlo o moc. O zlato, železo, uhlí, obilí, naftu, dřevo…

Kapitál se mohl cítit spokojen a těšit se nadějí. Rozdělit Rusko, kus z něj urvat a rozparcelovat jeho bohatství. Takový byl cíl poté, co se rozpadla vláda Kerenského a k moci se dostali bolševici a jejich podporovatelé. Rusko se dostalo do smrtelné pasti, která se svírala ze všech stran. Že nakonec Leninem vedená vláda a tisíce stoupenců sovětů zvítězily, bylo zásluhou nesmírného nasazení všech vlasteneckých sil země. Rusko, sovětské Rusko, se tak udrželo i celistvé.

Nyní slova, která vyslovila Madeleine Albrightová, nebo jí byla připsána, jsou jen opakováním minulých snah. Proto by Rusko mělo být poraženo, rozloženo a bohatá naleziště surovin předána do rukou nadnárodních monopolů, jež až příliš často mají svou centrálu ve Spojených státech nebo jsou jimi ovládány. Tyto síly by si však měly uvědomit, že na Rusku si vylámal zuby nejen Napoleon, ale i rozpínavý hitlerovský nacismus a nedokázal ho porazit ani prodejný Jelcin.

Jaroslav KOJZAR