Trump a blázinec

Žijeme nyní v jakémsi celoplanetárním blázinci. Slabší povahy raději ať nesledují zpravodajství, které dokáže vyděsit. Ti, kteří už trpí depresemi nebo prostě »jen« pociťují neklid či strach, ať vezmou do ruky oblíbenou knihu. A chtějí-li sledovat běhavé obrázky na obrazovce, pak jedině ČT3. Jak příznačné, že tato stanice vznikla »z nouze ctnost« jako důsledek celostátní karantény na jaře a za uplynulé měsíce už předvedla mnoho krásných estrád, hudebních pořadů, soutěží, inscenací z historie či o slavných osobnostech atd., které patří do zlatého fondu Československé televize. To nejlepší, co současná veřejnoprávní telka nabízí, bylo natočeno před rokem 1990, a nebýt současné koronavirové pohromy, možná bychom se těmito pořady ani nemohli potěšit. ČT Trojka je jedinou stanicí, která diváky baví, těší, hladí po duši, dělá milou společnici, protože je nekontroverzní, bez krve a násilí.

Jen otrlí nechť sledují zprávy. Co říci k americkým prezidentským volbám? Probíhají vůbec v zemi, která je údajně lídrem demokratického světa? Děje se toto divadlo v USA, nebo v Bělorusku, jak se ironicky otázal Frankfurter Allgemeine Zeitung?

Povolební chování Donalda Trumpa bych připodobnila k následující situaci: Probíhá sčítání voličských hlasů, volební komise pracují za zamčenými dveřmi volebních místností a tak, jak dodávají statistickému úřadu dílčí výstupy, se postupně objevují na grafech elektronických médií souhrnné výsledky. Tu jeden z kandidátů, jehož doposud dobré skóre se hatí, začne řvát, že se musí sčítání okamžitě ukončit. A že to dává ihned k soudu, a budou-li sčítací komisaři pokračovat, pošle na ně policii. Takhle si Trump představuje demokracii. Odkopal se hezky, takže odteď už ho nemůže nikdo brát vážně.

Proč vůbec tolik pozornosti udělujeme Spojeným státům a jejich volbám? Ať vyhraje Petr, nebo Pavel, dost věcí stejně vyjde nastejno. Z kandidátů mě bude zajímat až ten, který se bude svým programem podobat například socialisticky orientovanému Bernie Sandersovi. Pak může dojít v USA k nějaké změně. A takovou změnu bych moc přála tamním běžným občanům, kteří pracují v potu tváře a trápí je úplně stejné starosti jako nás, běžné lidi v Evropě. Moc bych přála milionům Američanů dobrodiní všeobecného zdravotního pojištění a bezplatného vzdělávání. Jenže mají tito lidé vůbec schopnost (možná i IQ) pochopit, co to prakticky znamená?

My Evropané bychom se ve vztahu k USA měli zajímat hlavně o to, aby američtí vojáci odtáhli ze svých evropských vojenských základen, kde nemají co dělat. Studená válka je pryč – tedy tak to stále meldují ve sdělovacích prostředcích – tak co tu straší? Pokud se nehnou a otravují v Evropě vzduch dokonce i s jadernými zbraněmi, tak jim jde o ovládnutí Evropy a její podřízení americkým zájmům. Vidíme to na zběsilém řevu proti plynovodu Nord Stream 2, což papouškují největší kamarádi americké administrativy v Evropě, Poláci. USA mají skrze vojenské základny Evropu v hrsti, a to nechci. Evropa si svou bezpečnost musí zajistit sama.

Monika HOŘENÍ