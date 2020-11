Ilustrační FOTO - Haló noviny

Horečné sčítání v USA. Až na Aljašku

V USA se po úterních prezidentských a parlamentních volbách horečně sčítají hlasy. Mnohde sčítací komisaři probděli celou noc, aby mohli co nejdříve oznámit vítěze ostře sledovaných klání. Výjimkou je však Aljaška, kde se rozhoduje o třech volitelích, napsal list The New York Times (NYT).

Nejisté jsou zatím výsledky prezidentských voleb v šesti amerických státech. Pět z nich je označováno za klíčové a mohou rozhodnout o budoucím šéfovi Bílého domu. Jde o Pensylvánii (20 volitelů), Arizonu (11), Severní Karolínu (15), Georgii (16) a Nevadu (šest). Sečteno je v nich mezi 89 a 99 % hlasů. Šestým státem bez výsledku je Aljaška, která si však dává načas. I když se čeká, že zde zvítězí současný prezident Donald Trump, žádné z velkých amerických médií svůj odhad zatím nezveřejnilo. Podle NYT je sečteno příliš málo hlasů - pouhých 56 %. Problém tkví v tom, že izolovaný stát v severozápadním cípu kontinentu se rozhodl vyčkat se sčítáním hlasů, které voliči poslali poštou. S jejich počítáním se začne až v úterý, tedy týden po volebním dni. Úředníci poté chtějí každý hlas odevzdaný korespondenčně porovnat se seznamem voličů, kteří hlasovali osobně 3. listopadu. Chtějí se tak ujistit, že nikdo nehlasoval dvakrát. Aljaška navíc stanovila pro přijetí korespondenčních hlasů velkorysou lhůtu. Razítko na nich musí být sice nejpozději z 3. listopadu, dorazit ale mohou až 10 dní po tomto datu; při posílání z ciziny dokonce 15 dnů.

Zamítnuté stížnosti

Federální soudce zamítl žádost kampaně prezidenta Donalda Trumpa, aby se v Pensylvánii přestaly sčítat volební lístky. Současný šéf Bílého domu tak utrpěl porážku v další z právních bitev, které zahájil po úterních volbách. V Pensylvánii si Trumpova kampaň stěžovala, že činitelé ve Filadelfii, kterou ovládají demokraté, »záměrně odmítají připustit jakékoli zástupce a volební pozorovatele od prezidenta Trumpa a Republikánské strany«. Žádala, aby soud zakázal okresní volební komisi pokračovat ve sčítání hlasů, pokud nejsou přítomni republikánští zástupci. Federální soudce Paul Diamond stížnost zamítl a vyzval, aby se obě strany dohodly. Navrhl, aby demokraté i republikáni vyslali do sčítací haly ve Filadelfii 60 pozorovatelů. Pensylvánie patří ke klíčovým státům v povolebním boji. Při sčítání zde poprvé Joe Biden předstihl Trumpa.

Ve čtvrtek taktéž zamítl žalobu Trumpovy kampaně soud v Georgii. Stěžovatelé chtěli, aby se soud postaral o dodržování zákonů týkajících se hlasování poštou. Krátce nato přišlo zamítnutí i z Michiganu, kde Trumpův tým ve středu požádal o pozastavení sčítání hlasů s tím, že »nedostal možnost řádného přístupu k mnoha místům«, kde se sčítá. Kampaň Trumpa podala stížnost v Nevadě, dalším klíčovém státě. Stížnost se týká údajných nesrovnalostí při hlasování v okrese Clark, kde leží mimo jiné město Las Vegas.

(ava, čtk)