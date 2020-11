Ilustrační FOTO - Pixabay

Maďaři otestují ruskou vakcínu

Maďarsko začne v prosinci dovážet ruskou vakcínu proti COVID-19, která se v zemi bude testovat. Oznámil to ministr zahraničí Péter Szijjártó. Jedna z maďarských firem by pak později mohla přejít z výroby očkovacího preparátu proti chřipce na produkci ruské vakcíny.

»Rusko začne dodávat malé množství vakcíny v prosinci, aby se zde prozkoumala, zakončilo se její klinické testování a završil proces schválení,« uvedl Szijjártó. »Ve velkém by se pak vakcína mohla dodávat od druhého či třetího týdne v lednu,« sdělil ministr. Podrobnosti by měly být za dva týdny dojednány s ruským ministrem zdravotnictví Michailem Muraškem. Zatím není jasné, zda se Maďarsko chystá vakcínu používat. Přestože velkovýroba vakcíny v Rusku v poslední době naráží i na problémy, různé země světa se na preparát Sputnik V řadí do fronty. Rusko se na dodání vakcíny dohodlo s Brazílií, Argentina očekává mezi prosincem a lednem 10 milionů jejích dávek, upřesňuje Reuters. Očkovací látku ruská vláda již používá k vakcinaci tzv. rizikových skupin, mezi něž patří lékaři či učitelé.

(čtk)