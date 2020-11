Spolu to zvládneme!

Tento druh rad má trvale svoje příznivce i odpůrce. Sice mi chybí pravidelný přímý kontakt se čtenáři, protože zas tak vážná témata v »babských« radách neřešíme, ale tu a tam se někdo ozve. Například na facebooku se mnou vedla diskusi paní Anežka K. Ta jim, zdá se, věří. Vzpomenula svoji babičku, která na čištění obkládaček, umyvadla a vany používala ocet, snad i kyselé mléko a něco jiného. Ale co?

Něco jsme našli a odzkoušeli. I někteří výrobci čisticích prostředků se poptávce po ekologickém řešení očisty přizpůsobili. Nabízejí za relativně »levné« peníze (kolem 70 Kč) přípravky, které jsou šetrnější k přírodě i ke zdraví těch, kteří je používají. Když se jimi proberete (přečtete si jejich složení), tak zjistíte, že obsahují ocet. Ano ten ocet, který pořídíte do 16 korun. Ten patří ke klasice, na této stránce mnohokrát zmiňované.

Obkladačky s usazeninami vodního kamene otírejte octem. Pak je přečistěte saponátem na mytí nádobí. Odstranění vodního kamene vyžaduje trpělivost. Obkladačky nakonec přetřete hadříkem pokapaným jedlým olejem a přeleštěte starým novinovým papírem. Pokud jen chcete vrátit obkladačkám a umyvadlům lesk, zkuste je vyčistit směsí soli a octa. Barevné skvrny na sanitární keramice obvykle zmizí (nám se to podařilo) když je přetřete zbytkem citronu. Ten (zbytek citronu) ostatně babičky používaly i na ruce místo krémů. Měly je pak hebké, sametové a voňavé.

Babičky čas od času otřely vanu směsí soli, octa a podmáslí. Ta se pak leskla jako nová. Vodní baterie si uchovají svůj lesk, když je čas od času potřete směsí vody a čpavku (na jeden litr vody kávovou lžičku čpavku). Opláchnout a osušit! Se čpavkem však pracujte opatrně a jen v dobře větrané místnosti!

Odstraňování samolepek, kterými dcera naší mladé sousedky polepila skleněnou výplň dveří (i moje vnoučata hladkou skleněnou plochu s oblibou k nalepení kdečeho používají) není tak složité, jak se zdá. Netřeba je namáčet vodou a pracně seškrabávat. Velmi dobrým řešením je horkovzdušná pistole, tu však doma pravděpodobně nemáte, Ostatně hodí se spíše k odstraňování starých lakových nátěrů. Ale vysoušeč vlasů (fén), který ženy používají k úpravě účesů, má doma snad každý. Zapněte ho na nejvyšší výkon a zahřívejte samolepku. Samolepka se působením tepla po chvilce uvolní a snadno ji strhnete. Fénem na vlasy uvolníte i samolepky nalepené na lakovaných plochách dveří. Horkovzdušnou pistoli, pokud ji máte, na odstranění samolepek na lakovaných plochách raději nepoužívejte. Povolí i lak a přiděláte si jen práci s jeho opravou.

Zbytek lepidla na skle i rámu dveří odstraníte hadříkem s trochou benzinu, například toho, který se prodává do zapalovačů (za 60 až 70 Kč a při běžné spotřebě vydrží i déle než rok). Poté omyjte sklo i rám klasicky roztokem vody a saponátu. Babičky k odstranění nálepek na dveřích používaly i horkou vodu. Molitanovou houbu namáčely do horké vody a přikládaly ji na nálepku. Opakovaly to tak dlouho, až se nálepka uvolnila a mohly ji (například) starou žiletkou nebo »šikovným« nožem opatrně seškrábnout.

Babičky a naše maminky si věděly se vším rady. Ale to víte.

Pavel J. »sbírá« po vzoru svojí babičky zbytky mýdel, je mu líto je vyhodit a celá rodina mu za to nadává. Ani babičky je nevyhazovaly. Odkládaly je stranou a připravovaly z nich tekuté mýdlo. Nastrouhejte je a přidejte do horké převařené vody. Na čtyři hrnky vody stačí kousek mýdla velikostí odpovídající klasickému hotelovému mýdlu. To nechte ve vodě rozpustit (občas zamíchejte), po vychladnutí začne mýdlo houstnout. Není-li dost husté, přidejte další nastrouhané mýdlo, je-li husté, přidejte vodu. Přidat můžete i voňavé oleje; jsou za pár kaček běžně v drogeriích. Mýdlem můžete naplnit lahvičky s pumpičkou… A k čemu je dobré? Například k omývání nábytku a skel. Máte-li tekutého mýdla větší množství, neváhejte ho použít k mytí a vytírání podlah.

Protože při psaní »musím« kouřit (vím, neměl bych) a nikdo v rodině mi netoleruje zápach cigaretového kouře, investuji relativně hodně peněz do různých osvěžovačů vzduchu. Dobrým řešením ke stažení zápachu je podle babiček překrojená cibule, ale jsou i jiná, voňavější řešení. Osvěžovač vzduchu, vpravdě výborný, si připravte ze sklenice se šroubovacím víčkem, které hustě, opravdu hustě, proděravíte. Do sklenice dejte 100 g jedlé sody a zakapejte ji několika kapkami vonného oleje. Čas od času obsah vyměňte. Babičky věděly jak na to, a my to už také víme.

Sporák očistíte, když připálené skvrny namočíte hadříkem nebo houbičkou a posypete jedlou sodou. Skvrny poté setřete houbičkou. Funguje to i na starou mastnou špínu, která se hromadí u jiných kuchyňských spotřebičů. A připálený hrnec či kastrol, to je vděčné téma »babských« rad. Lucka B. připálila kastrol a chtěla »babskou« radu. Tady je: Zprvu oškrábejte připečenou hmotu »co to jde« plastovou stěrkou, abyste nepoškodili povrch kastrolu. Nalijte do nádoby vodu asi do čtvrtiny, nasypte do ní půl hrnku jedlé sody, uveďte do varu a nechte přes noc odmočit. Ráno hrnce či kastrol relativně snadno vyčistíte.

Ano, spolu to zvládneme! Nejen COVID-19, ale i běžnou údržbu bytu.

(jan)