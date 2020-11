Ilustrační FOTO - Haló noviny

Biden byl vyhlášen vítězem voleb, Trump porážku odmítá

Američané se v letošních prezidentských volbách přiklonili ke změně a poslali do Bílého domu kandidáta Demokratické strany Joea Bidena. Během čtvrtého dne povolební nejistoty výsledek oznámila hlavní americká média a odstartovala tak oslavy v ulicích amerických měst a vlnu gratulací od zahraničních státníků včetně českého prezidenta Miloše Zemana. Dosavadní šéf Bílého domu Donald Trump zatím odmítá uznat porážku a hovoří o možnosti zvrácení ohlášeného výsledku skrze přepočty hlasů a žaloby.

Čekání na jméno nového amerického prezidenta ukončil více než 72 hodin po uzavření volebních místností verdikt respektovaných médií ohledně výsledku v Pensylvánii. Biden tam s postupem času zvyšoval náskok v průběžných číslech a okolo 17:30 SEČ byl vyhlášen vítězem zdejšího hlasování, což v součtu s předchozími odhady znamenalo překonání magické hranice 270 hlasů v prezidentském sboru volitelů

"Ameriko, jsem poctěn, že jste mě vybrali, abych vedl naši skvělou zemi," uvedl bývalý viceprezident v bezprostřední reakci na zprávy o svém triumfu. Na 20:00 washingtonského času (02:00 SEČ) zvolený prezident ohlásil televizní projev.

Už ve svém prvním prohlášení z pozice vítěze odkazoval na hlubokou polarizaci v USA. "Nyní, když kampaň skončila, je čas nechat zlost a ostrá slova za námi a spojit se jako národ," vzkazoval prostřednictvím internetu Biden.

Zároveň uznal, že má před sebou "těžkou práci", což bude obzvláště pravdivé v případě, že by se Republikánské straně podařilo udržet většinu v Senátu. Je takřka jasné, že o kontrole nad touto komorou Kongresu se rozhodne až v lednu, neboť volba dvou senátorů v Georgii po úterním prvním kole nepřinesla vítěze.

Prezidentské klání se v USA běžně považuje za ukončené v momentě, kdy kandidát označený médii za poraženého pogratuluje svému soupeři k úspěchu. Z právního hlediska tento krok není rozhodující a v případě duelu Trumpa s Bidenem na něj zatím nedošlo. Současný šéf Bílého domu, který si bez pádných důkazů stěžuje na zfalšování volebních výsledků, zprávy o své prohře odmítl.

"Prostým faktem je, že tyto volby zdaleka nejsou u konce," uvedl na twitteru. V prohlášení avizoval přepočty hlasů v některých státech a naznačil, že se bude v souvislosti s volbami dál obracet na soudy. Analytici ale míní, že šance na zvrácení celkového výsledku je mizivá, ať už skrze přepočítávání hlasů nebo prostřednictvím žalob. Soudy už několik stížností Trumpovy kampaně pro nedostatek důkazů odmítly.

Po ohlášení Bidenova vítězství v Pensylvánii ještě média demokratickému kandidátovi připsala šest volitelských hlasů v Nevadě a Biden tak zamířill k vyrovnání Trumpova zisku z roku 2016 v podobě 306 volitelů. Někdejší senátor a viceprezident se ve věku 77 let stává nejstarším vítězem prezidentské volby v dějinách USA. Senátorka Kamala Harrisová zase bude jako první žena zastávat funkci viceprezidenta.

Vyjasnění souboje o Bílý dům spustilo oslavy Bidenových příznivců v ulicích amerických měst včetně New Yorku, Filadelfie nebo San Francisca. Jakmile se zpráva o Bidenově vítězství objevila na jejich telefonech, mnozí Američané se shromáždili na nároží ulic a na trávnících před domy - troubili na klaksony, bouchali do hrnců a pustili se do improvizovaných tanečních party poté, co skončily trýznivě trpké volby a vyčerpávající čtyřdenní čekání na výsledek, napsala agentura AP.

Zároveň přicházely nově zvolené hlavě státu gratulace od státníků z celého světa. "Upřímně blahopřeji! Americké občanky a občané rozhodli. Joe Biden se stane 46. prezidentem Spojených států amerických," uvedla například německá kancléřka Angela Merkelová. Vítězi voleb rychle poblahopřáli i lídři Francie, Británie nebo předsedové Evropské komise a Evropské rady.

Český prezident Miloš Zeman uvedl, že američtí voliči vyjádřili vůli ke změně, a že věří ve spolupráci USA a Evropy, které se navzájem potřebují. Podle českého premiéra Andreje Babiše je důležité, aby se Biden aktivně přihlásil ke spojeneckým závazkům vůči NATO a aby usiloval o obchodní dohodu s EU.

V USA mezitím stále pokračuje sčítání hlasů z voleb, kterého se navzdory koronavirové krizi zúčastnila výrazná většina voličů. Bidenův zisk už se blížil k 75 milionům hlasů a konečný součet odevzdaných hlasů by nakonec mohl odpovídat 67 procentům elektorátu. Takovou účast USA nepamatují více než 100 let.

(čtk)