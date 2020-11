Ilustrační FOTO - Pixabay

Atentát ve Vídni. Jedna chyba za druhou

Při nakládání s informacemi tajných služeb ohledně pozdějšího atentátníka z Vídně se staly nepřijatelné chyby. Řekl to v pátek rakouský ministr vnitra Karl Nehammer. Také šéf vídeňské policie kritizoval nesprávné vyhodnocení nebezpečnosti vídeňského útočníka. Spolupráce se slovenskými a německými tajnými službami mohla vést k jinému výsledku, poznamenal policejní prezident Gerhard Pürstl.

Atentát ve Vídni se čtyřmi oběťmi před týdnem spáchal 20letý islamista, který byl už loni odsouzen kvůli teroristickému spolčení, ale byl brzy předčasně propuštěn. Po atentátu se ukázalo, že rakouské bezpečnostní úřady měly informace, že střelec Kujtim Fejzulai se v létě v Bratislavě patrně pokusil nakoupit munici do útočné pušky. Tyto informace vyplynuly z komunikace mezi slovenskými a rakouskými tajnými službami. O kvalitě komunikace i vyhodnocení informací však panují pochybnosti. Lidovecký (ÖVP) rakouský ministr vnitra Nehammer a policejní prezident Pürstl přiznali i další chyby, kterých se dopustily rakouské úřady před atentátem. Ty podle něj věděly, že pozdější atentátník měl v létě kontakt se dvěma osobami z Německa, které byly v Rakousku sledovány z popudu německé kontrarozvědky. Přesto z toho nebyly vyvozeny žádné důsledky. Podle Pürstla tyto skutečnosti i pozdější pokus o nákup střeliva v SR mohly nejpozději do konce října »při hodnocení nebezpečnosti pachatele vést k jinému výsledku«. Nehammer v pátek hovořil o »zjevných a netolerovatelných chybách ve vyšetřování« a řekl, že nařídil prověření všech analýz takzvaných ohrožovatelů, tedy osob, u kterých je předpoklad, že by byly schopny se dopustit násilí s politickým motivem nebo i teroristického činu.

Pochybení už stálo funkci šéfa vídeňského protiteroristického úřadu (LVT) Ericha Zwettlera, který podle Pürstla požádal o propuštění, »protože nechce být překážkou při vyšetřování«. Policejní prezident Pürstl rovněž potvrdil, že osoby zadržené při raziích v Německu strávily určitý čas s pozdějším vídeňským útočníkem. Samotný ministr vnitra Nehammer je v Rakousku pod palbou kritiky, a dokonce čelí od některých opozičních politiků k výzvám k odstoupení hlavně kvůli tomu, že rakouská kontrarozvědka nenahlásila neúspěšný pokus o nákup munice na Slovensku příslušným justičním orgánům.

Panují však i pochybnosti ohledně kvality a rychlosti komunikace mezi slovenskými a rakouskými bezpečnostními orgány. Slovenské ministerstvo vnitra popřelo údajné nařčení rakouských úřadů o pomalé součinnosti bezpečnostních složek v souvislosti se sdílením informací o neúspěšném letním pokusu dvou osob, včetně budoucího atentátníka, nakoupit munici. Podle Bratislavy se dvojice snažila nakoupit munici na Slovensku 21. července a slovenská policie tři dny nato zaslala podrobné informace Europolu, který je postoupil rakouské straně. Slovensko poskytlo i fotografie osob a motorového vozidla. Podle slovenského ministerstva vnitra Rakousko v září potvrdilo přijetí hlášení a informovalo o ztotožnění muže na snímku zachycujícím budoucího útočníka.

Rakousko v pátek potvrdilo, že z 16 zadržených mužů v souvislosti s atentátem už bylo šest propuštěno a dva podezřelé ještě justiční orgány nepřevzaly, vysvětlila mluvčí vídeňského státního zastupitelství Nina Busseková. Na dalších osm zadržených byla uvalena vazba. Soud ve Vídni tak vyhověl návrhu státního zastupitelství. Zatčenými jsou muži ve věku od 16 do 24 let. Jsou podezřelí, že podporou atentátníka před útokem »přispěli ke zločinům vraždy, účasti v teroristické organizaci a zločinecké organizaci«. U všech hrozí nebezpečí útěku, zahlazování stop a páchání další trestné činnosti.

(čtk)