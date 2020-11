Konec ministrování Romana Prymuly

Sotva po měsíci ministrování letos uprostřed nezvládnuté koronavirové pandemie skončil již druhý ministr zdravotnictví, a to plukovník Roman Prymula (za ANO 2011, ve funkci od 21. září 2020). Jeho odvolání prosadil předseda vlády Andrej Babiš. Jestliže u jeho předchůdce Adama Vojtěcha lze mluvit o nekompetentnosti (netýkala se zdaleka jen kruté zkoušky přinesené koronavirem, názory na to jsou samozřejmě různé), příčinou odchodu Romana Prymuly byla jeho údajná nedisciplinovanost.

Ač inicioval rozsáhlou karanténu a mimo jiné navrhl zavřít všechny restaurace, nechal se v noci vytáhnout předsedou Poslaneckého klubu ANO 2011 Jaroslavem Faltýnkem do papalášské restaurace na Vyšehradě, aby něco důležitého probrali »u kafe«.

Upřímně řečeno, funkce ministra zdravotnictví v Česku po roce 1989 není žádný med. Zvláště, když diletantská transformace někdejší socialistické zdravotnictví vážně rozvrátila jeho ztržněním. Tím do něj zanesla četné soukromé zájmy, které často bývají důležitější než veřejný zájem na efektivním chodu zdravotnictví. Čelí se jim špatně. Totiž, o peníze jde po roce 1989 i v našem zdravotnictví až na prvním místě, takže to mají ministři zdravotnictví těžké. Jistě i proto dochází na tomto postu k časté výměně.

Není jednoduché Prymulu hodnotit. Začátek koronavirové krize ho zastihl ve funkci náměstka ministra zdravotnictví. Ač je profesí vojenský epidemiolog, nebyl to on, kdo zburcoval vládu, že nám hrozí strašný koronavirus, způsobující u části infikovaných obávanou nemoc COVID-19, spojenou s nemalou úmrtností pacientů. Ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a poté celou vládu tehdy zburcoval exšéf České pojišťovny Pavel Řehák. Vytvořil si excelovou tabulku, kde do jednoho řádku zanášel růst infikovaných v severní Itálii, do druhé totéž pro Česko při možném stejném vývoji. Podobně sestavil tabulku hypotetického růstu počtu nemocných COVID-19 a zemřelých v souvislosti s ním v ČR. Když se po tři dny jeho černé předpovědi v excelové tabulce naplňovaly, přistoupila vláda Andreje Babiše (ANO) k vyhlášení rozsáhlé karantény, i za cenu zastavení (lockdownu) podstatné části české ekonomiky, a epidemii tak zastavila a nákazu výrazně omezila.

Roman Prymula 6. dubna 2020 si nahlas pohrával s hrubě chybnou myšlenkou nechat obyvatelstvo ČR po vzoru našich západních vzorů promořit. Podle profesora Jaroslava Flegra by takový postup přinesl v ČR mezi 15–66 tisíci zemřelých v souvislosti s nemocí COVID-19, zvláště pak vzhledem k nemožnosti, aby naše zdravotnictví takový nápor pacientů s touto nemocí zvládlo. Výpočet je též jednoduchý, stačí použít logaritmické pravítko a poctivě počítat.

Výsledky této simulace zveřejnil 26. září 2020 s tím, že přijímaná karanténní opatření jsou nejen kriticky opožděná, ale také nedostatečná. Tragédie, kterých jsme byli svědkem v severní Itálii, ve Španělsku, Velké Británii, Belgii, Švédsku, v New Yorku a jinde byla 6. dubna již ošklivě rozjetá, ale asi nikdo netušil, o jak velký počet zemřelých občanů v úhrnu půjde. Aktuální Flegrova data jsou ovlivněna současným vysokým počtem nakažených v Česku a nastupujícím podzimem. Nedomnívám se, že by šlo o přehnané strašení. I nám hrozí, že většina nemocných v souvislostem s COVID-19 zemře proto, že nebudou stačit nemocnice (hlavě lékaři a zdravotní sestry), resp. přístroje na kyslík.

Zvůle české justice a zejména tvrdé ekonomické dopady karantény i při štědré sociální pomoci vytvořily silný tlak na rychlé odbourání četných karanténních opatření v květnu a v červnu, byť to bylo předčasné. Nářky zástupců cestovek a různých rozmazlenců, že přece nemůžou být v létě bez zahraniční rekreace, byly idiotské, a to i pro jejich vlastní podnikání. Babiš přistoupil i na zrušení povinnosti nosit ochranné roušky v obchodech a v prostředcích veřejné dopravy s výjimkou pražského metra. Ano, rouška byla symbolem boje s pandemií a praktické zrušení povinnosti ji nosit vytvářelo falešný pocit bezpečí. Idiotské oslavy vítězství nad koronavirem na Karlově mostě pod záštitou pražského pirátského primátora za účasti některých politiků demobloku a některých umělců 30. června dnes vzbuzují hořkost. Byla to první hrubá chyba Babišova boje s pandemií koronaviru.

Přestože Prymula sehrál významnou pozitivní roli v boji s pandemií koronaviru v Česku, byl od počátku pandemie terčem štvanic, protože byl voják a měl vojenskou náturu. Funkci náměstka ministra zdravotnictví opustil k 31. květnu 2020, protože neměl bezpečnostní prověrku. Babiš ho nenechal zmizet a vytvořil mu post koordinátora na Úřadu vlády. Příprava na funkci ministra zdravotnictví? Možná. Byl to Andrej Babiš, kdo udělal druhou hrubou chybu, když krotkou iniciativu ministra Adama Vojtěcha k obnově některých karanténních opatření v důsledku rychle rostoucího počtu nově infikovaných koronavirem ve dnech 17. až 20. srpna s ohledem na blížící se krajské a senátní volby stopnul. Zřejmě mu jeho mediální poradci špatně vypočetli vývoj počtu nakažených v Česku. Umožnil tak, aby se epidemie rozjela do současných katastrofálních rozměrů, kdy umírá na sto pacientů s nemocí COVID-19 denně.

Boj s pandemií v podmínkách svobodné demokratické společnosti, prý úspěšně budované již 31. rok, se ukazuje jako mimořádně těžký. Za nekázeň při epidemiích se ve středověku popravovalo na místě bez soudu. Za dnešní svobody a demokracie mohou různí neználci zpochybňovat i zcela nedostatečná karanténní opatření, popírat i samo nebezpečí a současně kopat do vlády, že pandemii nezvládá. Stojí za nimi nechvalný spolek Milion chvilek pro demokracii, většina mainstreamových médií, většina Senátu, obojakou hru hraje tzv. demoblok a Piráti. V parlamentu sice obvykle hlasují pro nezbytná opatření, ale jinak je zpochybňují. Zrušení výchovy na školách po roce 1989 způsobilo, že po 30 letech část mládeže nemá nejen rozum a znalosti, ale ani minimální slušnost. Hloupost dosáhla úrovně, kdy podle průzkumu veřejného mínění 10 procent občanů ČR nevěří, že by tu nějaký zhoubný vir vůbec existoval, další blábolí o »chřipečce«, jako by se na chřipku neumíralo, a 30 procent občanů nehodlá karanténu respektovat. Prý klidně ať staří a nemocní pomřou, jim je to jedno, oni se ani v nejmenším omezovat nebudou. K tomu sociální sítě fungují převážně jako jedna velká nekontrolovatelná stoka. Že by vítězství pravdy a lásky?

Jan ZEMAN