Na cesty za hranice raději zapomeňte

Česká diplomacie příští týden upraví pravidla cestování do zahraničí v době epidemie o výjimku pro delší návštěvy smíšených rodin.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pořadu ČT Otázky Václava Moravce zopakoval, že ministerstvo jasně nedoporučuje cestovat za hranice, pokud to není z důvodu práce či rodiny. »Není to o nějakých eurovíkendech,« konstatoval s tím, že malé příhraniční cesty umožňuje dvanáctihodinová lhůta, po které nebude třeba pro návrat do ČR test.

Od pondělí budou na takzvaném cestovatelském semaforu, který bude nově sladěn v rámci Evropské unie, označeny minimálně oranžovou barvou takřka všechny evropské země. Platit u nich bude povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy budou muset mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné bude též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku budou mít pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

Petříček uvedl, že systém je připraven na to, aby byla situace snazší pro cestování Evropou po odeznění druhé vlny epidemie. Státy nyní jednají o uznávání jednodušších a levnějších antigenních testů, doplnil. Přesto by podle něj bylo lepší na několik týdnů vynechat cesty do zahraničí. Nový evropský semafor je podle něho nastaven tak, že pravidla se budou s odeznívající vlnou epidemie automaticky změkčovat.

Odbory navrhují volno

Odbory navrhují vládě, aby na 16. listopadu, případně i na 13. listopadu, stanovila den pracovního volna, což by spolu s víkendem a státním svátkem 17. listopadu pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích, řekl předseda Českomoravská konfederace odborových svazů Josef Středula. »Přijde mi to jako rozumný nápad, mohlo by to velmi přispět ke snížení mobility a případně zrychlení poklesu epidemie. Klíčové bude stanovisko ministerstva zdravotnictví,« řekl ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). »Vidíme před sebou příležitost. Za náklady jednoho dne se získá časový úsek čtyři dnů, kdy se omezí kontakty. Ideální by bylo, když by volno bylo i v pátek 13. listopadu. Za relativně nízké náklady se tak přeruší komunitní přenos viru,« uvedl Středula. Situaci v nemocnicích označil za velmi vážnou. Nepřetržité provozy nebo kritická infrastruktura by se nezastavila, dodal Středula.

Opatření snad zabírají

Laboratoře v ČR v sobotu odhalily 3942 případů koronaviru. Je to výrazný pokles proti minulé sobotě, kdy za stejnou dobu přibylo 6771 nakažených. Bilance úmrtí s koronavirem se rozšířila o dalších 88 obětí, dosud zemřelo 4614 lidí. V nemocnicích je s COVID-19 8283 pacientů.

Od březnového začátku epidemie se nemocí COVID-19 v Česku nakazilo 407 440 lidí, více než polovina z nich se vyléčila. V zemi je aktuálně zhruba 173 000 nakažených, většina s mírným průběhem. Počet hospitalizovaných v posledních dnech stagnuje. V těžkém stavu je přibližně 1200 pacientů.

Rychle ale roste počet zemřelých. Od 19. října byl denní počet obětí vždy vyšší než sto, v minulém týdnu dvakrát přibylo více než 200 zemřelých.

