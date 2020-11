Ilustrační FOTO - Pixabay

Další vojáci rukují do nemocnic

Ve zdravotnických a sociálních zařízeních bude moci při zvládání epidemie koronaviru pomáhat až 900 vojáků. Vláda o navýšení z nynějších 360 rozhodla nařízením. Nově budou vojáci nasazeni především v páteřních nemocnicích. Doposavad pomáhají především v domovech pro seniory.

Vláda limit zvýšila, protože povolený počet byl už téměř vyčerpán. »Posílíme personál nemocnic o 400 vojáků s kurzem první pomoci. Stane se tak v průběhu tohoto týdne,« uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vojáci budou mít na starosti pomocné práce. Budou tak asistovat třeba při hygieně pacientů či jejich polohování, při transportu materiálu, na starosti také budou mít přejímání či ukládání zdravotnického materiálu, prádla a léků nebo likvidaci biologického materiálu.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková větší zapojení armády do boje s epidemií vítá. »To, že se vláda snaží pomoci přetíženým nemocnicím, je samozřejmě dobře. A je dobře, že v rámci nouzového stavu má právo více zapojit armádu. Přestože byli osloveni dobrovolníci, zdravotníci, kteří odešli do zahraničí, či zdravotníci bývalí, pracovní síla v nemocnicích stále chybí. Ale není to jen problém koronavirové krize. Popravdě řečeno, hlavně sestry, zejména v regionálních nemocnicích, chyběly už před vypuknutím pandemie,« řekla Haló novinám Marková s tím, že vojáci určitě pomohou, jakkoli zároveň upozornila na to, že nemají plnou kvalifikaci a budou moci vykonávat jen omezený okruh úkonů.

O přesném nasazení vojáků se bude teprve rozhodovat, vysláni by ale měli být do páteřních zdravotnických zařízení, tedy především do fakultních nemocnic. Armáda při zvládání pandemie pomáhá i v jiných oblastech. K pondělku bylo na všechny možné druhy pomoci nasazeno 920 vojáků. Kromě pomoci ve zdravotnických a sociálních zařízeních jsou zapojeni třeba do systému chytré karantény a do obvolávání rizikových kontaktů nakažených.

Armáda také v pražských Letňanech postavila záložní polní nemocnici, kam by v případě nedostatku kapacit v kamenných nemocnicích byli posíláni pacienti na doléčení. Jako personál by do ní byli staženi vojenští lékaři a zdravotníci, kteří v současné době působí v nemocnicích.

Marková patří k těm, jejichž důvěru vláda v této krizi stále neztratila. »Každý se na tuto věc dívá jinak, podle mne však vláda zásadnější chyby při zvládání pandemie neudělala. Jistě, můžeme se bavit o tom, zda nepromeškala dva prázdninové měsíce, ale musíme si také připomenout, že ani odborníci nebyli jednotní v názoru, zda druhá vlna na podzim přijde, či zda virus náhodou neoslabil. Ne vše je v moci vlády, nelze na ni házet úplně všechno,« uvedla Marková, nicméně jednu zásadní výtku přeci jen vznesla. »Největší chyby se staly v komunikaci s veřejností. V tom, že se ne vždy dařilo srozumitelně vysvětlit, jaká opatření a proč se musejí udělat. To není malá chyba v situaci, kdy na sociálních sítích bují všemožné dezinformace, které plodí strach na straně jedné, a podceňování nákazy na straně druhé,« doplnila Marková.

Volno nebude

Vláda naopak nevyhlásila pondělí 16. října dnem pracovního klidu, jak žádaly odbory. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kabinet nemá kompetenci a legislativní rámec na to, aby zaměstnavatelům nařídil pracovní volno. Kabinet to všem podnikům pouze doporučil.

S nápadem přišel v neděli předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle něj by bylo pondělí 16. listopadu ideální, protože je před státním svátkem a spolu s víkendem by tak vznikl blok volných dní, který by dokázal zbrzdit šíření koronaviru. Podle Středuly by se případně mohl přidat i pátek 13. listopadu.

Hospodářská komora či Asociace malých a středních podniků s návrhem odborů nesouhlasí. Obávají se toho, že by volno musely zaplatit samy firmy, které jsou nyní v tíživé situaci.

Vláda podle Babiše apeluje na firmy, aby ještě více využívaly práci z domova. Na konci října tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že by ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, měla být práce z domova přikázána. Nebylo ale podle něj možné to nařídit paušálně. Kabinet počítal s tím, že 70 procent zaměstnanců zůstane doma, zbytek bude vykonávat práci běžně na pracovišti. Výzkumy však ukazují, že podniky využívají práci z domu méně než při jarní první vlně. Navíc podle odborů řada firem nutí své zaměstnance zapírat kontakty s nakaženými a nechodit do karantén.

(ste)