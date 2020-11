Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Celníci cvičí psy na COVID-19

Celníci vycvičí šest psů, kteří poznají člověka s COVID-19. Působit budou na letišti, případně například i v domovech pro seniory. K výcviku psovodi využívají novou tréninkovou halu v Kněževsi u Prahy.

»Náš cíl je dokončit výcvik do konce roku,« řekl novinářům Petr Müller, který má u celní správy na starosti služební kynologii. Mezi šesti vybranými psy jsou ti, kteří slouží už několik let, ale i mladí psi. Reprezentují plemena belgický ovčák malinois a německý ovčák, ale jsou mezi nimi i kříženci. Kvůli potřebě rychlého výcviku byli podle Müllera vybráni psi, kteří mají služební výcvik hotový a je třeba je jen doučit označovat další kategorii pachu. Další dva noví by podle něj mohli být vycvičeni na jaře.

V nové hale je potřebné zázemí včetně skladu výcvikových vzorků, ochranných pomůcek a ionizace. Při výcviku používají psovodi také ochranné obleky, které běžně používají zdravotníci. Zkušenosti si vyměňují s kolegy ze zahraničí. Jaké typy vzorků pro výcvik budou psovodi používat, zatím nezveřejnili. Další podrobnosti o systému chtějí sdělit, až se výcvik psů bude blížit ke konci.

U celní správy je nyní 71 psů, zaměřují se na sedm oblastí: bankovky, líh, drogy, pašovaná zvířata a rostliny, obranu, zbraně a COVID-19.

Člověka nakaženého koronavirem umí rozpoznávat také psi, které vycvičil tým Gustava Hotového z Klín na Mostecku. Zatím vycvičil dva, další připravuje.

(cik)