Provizorní nemocnice pro až tři stovky lidí v pavilonu G2 brněnského výstaviště.

Záložní nemocnice v provozu

Záložní provizorní nemocnici pro až 300 pacientů k doléčení nebo s jen lehkým průběhem nemoci COVID-19 otevřeli v pondělí v pavilonu G2 brněnského výstaviště představitelé Jihomoravského kraje, Brna a složek jihomoravského integrovaného záchranného systému.

Zatím nemá pacienty. Všichni zainteresovaní tvrdí - kéž by je ani neměla, kéž by nové zdravotnické zařízení nebylo potřeba využít a virovou epidemii zvládly »kamenné« nemocnice. Je ale dobře, že brněnská »polní« nemocnice tady vznikla pro případ potřeby.

Lidé z integrovaného záchranného systému (zdravotníci, hasiči, policisté, hejtmanskými dekrety na pracovní pozice povolaní odborníci i z řad zdravotníků na penzi, mediků, brigádníků) si prakticky vyzkoušeli a učí se, jak se složitý systém polní nemocnice sestavuje, jak toto soukolí funguje a jak ho rychle postavit i uvést do chodu v případě jakékoliv příští krize. Provizorní nemocnice na brněnském výstavišti dostala špičkové vybavení. Závidí jí je mnohé věhlasné staré »kamenné« špitály. Jejich ředitelé upozorňují na neblahou praktickou zkušenost, že v minulosti se přehnala kampaň v manažerském škrtání počtu akutních nemocničních lůžek, která byla předána doléčovacím a pooperačním službám. Proto teď nemocnicím scházejí lůžka pro akutní případy, včetně na jednotkách intenzivní péče. To se musí do budoucna napravit.

Ošetřující personál Provizorní nemocnice pro až tři stovky lidí v pavilonu G2 brněnského výstaviště.

Za krákání krkavců na střechách pavilonů brněnského výstaviště uvedla primátorka jihomoravské metropole Markéta Vaňková (ODS) při otevírání nového zdravotnického zařízení: »Raději bych, aby tato provizorní nemocnice nebyla potřeba a aby lidé neměli problém dostat se do standardních nemocnic, kterých v Brně není málo. Moc děkuji všem mnoha odborníkům, včetně budovatelům stánků z veletrhů a zdravotním sestřičkám, kteří se na stavbě podíleli. Vymyslel ji na počátku roku radní Petr Kratochvíl, který se inspiroval polní nemocnicí ve Vídni. Na jaře byl v Brně hotov její projekt, který přečkal léto v magistrátních šuplících. Na podzim se ukázala akutní potřeba jeho uskutečnění v praxi. Tato nemocnice má lidem vracet zdraví.«

(vž)

FOTO - Václav ŽALUD