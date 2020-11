Rozhovor Haló novin s lékařem Radimem Uzlem

Lidstvo to jistě přežije

U příležitosti státního svátku 28. října jste obdržel od prezidenta republiky Miloše Zemana Medaili za zásluhy o stát, k čemuž vám redakce Haló novin blahopřeje. Jak jste tuto událost, i když ještě nebyla reálně naplněna předáním vyznamenání, prožíval?

Pochopitelně jsem z toho měl radost, která byla umocněna mými osmdesátými narozeninami a skutečností, že jsem byl navržen gynekologicko-porodnickou společností a Obcí spisovatelů.

Jaké byly reakce vašich přátel a známých? Doufám, že vám bylo přáno. Nebo se rozhořela i nějaká nenávist?

Dostal jsem neuvěřitelné množství telefonických gratulací, také blahopřání elektronickou cestou. Žádnou nenávist jsem nezaznamenal.

Jste lékař, proto se musím zeptat na váš názor na současnou celosvětovou pandemii. Zvládáme ji jako lidstvo, nebo nikoli?

Ta pandemie je něco nového, virus je nevyzpytatelný svou infekciositou a smrtností. Každá světová epidemie však vždycky skončí, vzpomeňte jenom na středověké morové rány, dětskou obrnu, tuberkulózu, ale také třeba na HIV/AIDS. Lidstvo to jistě přežije.

Jsme denně v médiích bičováni kritikou, že vláda, politici či bůhvíkdo v Česku zaspal v zachycení druhé vlny pandemie, ale mě pronásleduje tato myšlenka: Nejsme naopak v předstihu, když vidíme, jaká tvrdá opatření přicházejí teprve nyní v okolních zemích?

O protivirových opatřeních by měli rozhodovat lékaři, nikoliv politici. Příkazy zdravotníků by měly být bez diskusí plněny. A že se ty příkazy mohou den ode dne měnit, je samozřejmé vzhledem k plasticitě a nevypočítatelností viru. Politici by měli, s odpuštěním, držet hubu a krok, diskuse pak ponechat na dobu až bude infekce zkrocena.

Vy sám jste COVID-19 prodělal. Jak jste se s nemocí potýkal? Co radíte ostatním?

Rozhodně to není žádná »chřipka«. Před odjezdem do nemocnice jsem se nebezpečně dusil, zachránil to kyslík a příslušná léčba. Za svůj život vděčím nejen pracovníkům Ústřední vojenské nemocnice, ale také svému zdraví, které bylo v 80 letech téměř obdivuhodné. Už 40 let také nekouřím.

Co vám říkají konspirační teorie, kterých se vyrojily desítky?

Je na nich zrnko pravdy, nebo je zcela odmítáte? Připomenu například: koronavirus byl uměle vyroben, a v USA, je to pokus o světovou diktaturu, roušky jsou nesmysl… Takovéto internetem šířené nesmysly je zapotřebí zakázat. A pokud je není možno zakázat, tak aspoň jim nevěřit.

Lidé jsou zmateni, protože i někteří renomovaní lékaři vyjadřují veřejně své alternativní názory na koronavirus. Obecně platí, že diskuse je cestou kupředu, ovšem platí to i v mimořádné situaci?

K pandemii by se měli vyjadřovat odborníci na virologii, infekce a imunologové. Poradenství nepřísluší stomatologům, kardiochirurgům, očním lékařům a léčitelům.

Žijeme v době mediokracie, která určuje, co bude denní agendou. Jak hodnotíte média právě v současné situaci? Nezahlcují? Nestraší? Nepřispívají k šíření poplašné zprávy? Nevybírají si jen některé osobnosti k pozitivnímu zviditelnění a jiné ke skandalizaci?

Mediokracie je nesporně namístě. Nutno je ovšem zachovávat příslušnou odbornost – viz minulá otázka.

Jaký máte názor na kauzu profesora Romana Prymuly? Za jeho »přepadením« na Vyšehradě je mnoho otázek. Kdybych byla detektivem, ptala bych se: kdo dal tip na jeho noční jízdu na Vyšehrad? Tam totiž hledejme zájem na jeho likvidaci. Co vy na to?

Ano, máte úplnou pravdu! Zejména by mě zajímalo, na čí popud byli bulvární paparazziové v noci na tomto místě. Byla to nepochybně past na ministra Prymulu, jehož odvolání považuji za Babišovu dosavadní největší politickou chybu. Čapí hnízdo, korunové dluhopisy a evropské dotace považuji proti tomu za prkotinu a účelovou argumentaci.

Jak v lékařské veřejnosti rezonují mediální hrátky kolem koronaviru, jsou lékaři vtaženi do nich jako běžná veřejnost, nebo si udržují odstup a spíše se věnují své namáhavé práci?

Největším nebezpečím je chorobná touha po zviditelnění.

Jakou odpovědnost mají politici ve věci veřejného zdraví – připomenu například »rozlučku« s koronavirem 30. června za dlouhým stolem na Karlově mostě, které se účastnili mnozí pravicoví politici.

Změna názoru politiků a jejich kolísání »od zdi ke zdi« je až směšnou záležitostí. Rozumný občan, který dosud neztratil paměť a soudnost, si to jistě přebere a udělá si vlastní názor.

Přímo vašeho oboru – jste gynekolog a sexuolog – se týká rozhodnutí polského ústavního soudu ve věci interrupcí. V této bigotní zemi mohou být prováděny propříště jen v případě znásilnění, incestu a zdravotních potíží ženy, nikoli však v případě vady plodu. Jak to hodnotíte? Podle vládní strany PiS je embryo již člověkem.

Souboj se středověkým tmářstvím týkající se antikoncepce a potratů považuji za svůj celoživotní úkol. Za 50 let jsem už toho v tomto boji udělal dost Zoufalé Polky usilující o interrupci v Ostravě a přilehlých oblastech by o tom mohly vyprávět A že je lidské embryo člověkem? To by jím už muselo být oplozené vajíčko. A pokud si dáte k snídani vejce, tak to jste snědli kuře?

Jste předsedou vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, tedy otázka z tohoto ranku: Československo bylo v záležitosti umělého přerušení těhotenství vždy liberální...

U nás naštěstí zákaz potratů nemá šanci. V Polsku a na Slovensku si to občané jistě taky časem vyřídí. K vítězství nad nespravedlností vede však trnitá cesta. I na Slovensku by mohli vyprávět…

Byl jste též zastupitelem hl. m. Prahy. Sledujete rozhodování na pražské radnici, v primátorské kanceláři apod.? Jsou okamžiky, kdy si říkáte – co to vy, pražští páni, děláte?

Ti Piráti mi byli zprvu sympatičtí, dokonce pan primátor Hřib (vystudovaný lékař) krátce po svém volebním vítězství poskytl bezplatně hlavní zasedací síň Obci spisovatelů České republiky ke konání výroční schůze. Tam sám posléze v projevu vystoupil jako zkušený čtenář knih a gramotný člověk. V poslední době však mám k jeho postojům a konání určité kritické připomínky. Rozhodně by se měl více věnovat otázkám pražské dopravy, než aby běhal po městě zahalen do tibetské vlajky. Mezinárodní politika komunálním činitelům nepřísluší.

Monika HOŘENÍ