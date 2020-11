Německá kancléřka Angela Merkelová se včera vyjádřila o německo-americkém přátelství jako o společném pokladu a Joe Bidenovi blahopřála k vítězství už podruhé.

Čína a Rusko počkají na oficiální výsledky

Čínský prezident Si Ťin-pching zatím neblahopřál demokratickému kandidátovi Joe Bidenovi k vítězství v prezidentských volbách. Podobně se zachovalo Rusko. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov uvedl, že s komentářem je lepší počkat na oficiální výsledek hlasování a odkázal na Trumpovo oznámení právních kroků.

Peskov doplnil, že Putin opakovaně řekl, že je připraven jednat s jakýmkoliv americkým lídrem a doufá, že bude možné zahájit s novou americkou administrativou dialog a nalézt cestu k normalizaci vztahů. »V každém případě doufáme, že s příštím prezidentem USA se podaří navázat dialog a společně se dohodnout na způsobech normalizace našich bilaterálních vztahů,« řekl mluvčí podle agentury TASS a ČTK. »Tím spíš, že značná část těchto dvoustranných vztahů se z hlediska stability a bezpečnosti netýká jen našich dvou zemí, ale fakticky celého světa,« dodal.

Naprosto zřejmý rozdíl

Na upřesňující dotaz, čím se nynější situace liší od situace před čtyřmi lety, kdy ruský prezident okamžitě pogratuloval Donaldu Trumpovi, Peskov odpověděl, že »rozdíl je naprosto zřejmý«, protože v USA se nejprve musí vyřešit právní spory, které ohlásil stávající prezident, a proto Kreml pokládá za korektní vyčkat na oficiální vyhlášení vítěze voleb. Peskov podle TASS už neodpověděl na dotaz, jaké vyhlášení bude Kreml pokládat za oficiální. Vztahy Moskva - Washington významně ochladly poté, co se poloostrov Krym v roce 2014 na základě platného referenda připojil k Rusku. Biden byl tehdy viceprezidentem za vlády Baracka Obamy.

Peking situaci chápe

Bidenovu výhru na základě svých projekcí o víkendu ohlásila přední americká média, jeho soupeř Donald Trump ji odmítá uznat. Čína chápe, že o výsledku hlasování se rozhodne na základě amerických zákonů, uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin se tak vyjádřil k dotazu, zda prezident Si pogratuluje Bidenovi k vítězství nad dosavadním republikánským šéfem Bílého domu Trumpem. »Zaznamenali jsme, že Joe Biden vyhlásil volební vítězství. Chápeme, že o výsledku amerických prezidentských voleb se rozhodne v souladu s americkými zákony a procedurami,« řekl na tiskové konferenci Wang.

Trump prohlašuje, že volby poznamenaly podvody. Jeho právník Rudy Giuliani avizoval podání dalších žalob k údajným nesrovnalostem v hlasování. Vztahy mezi Čínou a USA jsou nyní nejhorší za posledních několik desetiletí. »Stále se domníváme, že by USA a Čína měly rozšířit komunikaci a dialog, posílit spolupráci ke vzájemnému prospěchu a podporovat zdravý a stabilní rozvoj dvoustranných vztahů,« prohlásil mluvčí čínské diplomacie.

Dvě gratulace z Německa

Zato německá kancléřka Angela Merkelová pogratulovala Bidenovi k vítězství ve volbách už podruhé. A vyzvala k většímu zapojení Německa a Evropy do péče o transatlantické vztahy. Požadavky USA, aby se Evropa více starala, jsou podle ní oprávněné. »Německo-americké přátelství je společným pokladem,« řekla Merkelová s tím, že Německo dobře ví, jak významnou roli USA sehrály v německé demokracii. »Jsme spojenci v NATO a sdílíme stejné hodnoty demokracie,« uvedla. »Víme, a to právem, že musíme převzít větší díl odpovědnosti,« doplnila. »Upřímně gratuluji Joe Bidenovi,« zopakovala Merkelová své sobotní blahopřání. Uvedla, že Biden do Bílého domu přinese desítky let politických zkušeností. Kamalu Harrisovou označila za inspiraci pro miliony Američanů. S novou americkou vládou přislíbila Merkelová spolupráci. Ta je podle ní nezbytná v boji proti pandemii, klimatickým změnám či terorismu.

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel Bermúdez na Twitteru o amerických volbách napsal: »Uznáváme, že ve svých prezidentských volbách lid USA zvolil nový směr. Věříme v možnost konstruktivního bilaterálního vztahu respektujícího rozdíly.«

(ava)