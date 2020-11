Porcování kance

To, že Rusové na Karjala Cup nasadili juniory, zkritizoval nový kouč české hokejové reprezentace Filip Pešán a doslovně to označil za degradaci turnaje. Evidentně tím porcoval kance, který nejen, že není trefen, ale navíc si vesele běhá po lese. Vždyť právě ruská dvacítka celé klání vyhrála a v klíčovém duelu si poradila i s českou reprezentací.

Asi by se dala čekat reakce »omlouvám se, spletl jsem se, mladíci byli dobří«. Místo toho Pešán obhajoval českou porážku následujícími slovy: »Připravovat se na devatenáctileté kluky místo opravdové bitvy s dospělými, to je ohromný rozdíl.« Přiznám se, že nechápu, a asi ani nejsem sám. To jako že junioři jsou kvalitnějšími hokejisty než dospělí a medaile z MS do 20 let má větší váhu než z klasického květnového šampionátu? Pokud ano, pak Rusové, Pešánovou logikou, turnaj nedegradovali, ale naopak povýšili.

Nemohu si pomoci, ale těmito vyjádřeními ze sebe Pešán udělal – však vy víte koho – toho, co nosí rolničky. A přitom jeho působení u národního mužstva výsledkově i herně nezačalo vůbec špatně…

Petr KOJZAR