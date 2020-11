Ilustrační FOTO - Pixabay

Komunisté rozpočet v prvním čtení podpoří

Komunisté ve Sněmovně podpoří v prvním čtení návrh státního rozpočtu na rok 2021. Zda návrh podpoří i v závěrečném hlasování, se rozhodnou až na základě toho, zda uspějí se svými pozměňovacími návrhy. Sněmovna se návrhem státního rozpočtu začne zabývat ráno.

»Poslanecký klub podpoří návrh státního rozpočtu v prvním čtení s tím, že v průběhu jednání ve druhém čtení podáme několik pozměňovacích návrhů a jejich přijetí rozhodne o naší celkové podpoře státního rozpočtu 16. prosince,« řekla novinářům předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Poslanci v prvním čtení schvalují základní parametry rozpočtu, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku. Rozpočtový výbor doporučil plénu, aby ukazatele se schodkem 320 miliard schválilo. Pak by byly možné už jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Letošní schválený schodek byl původně 40 miliard korun. Vláda ale prosadila jeho postupné navýšení až na 500 miliard korun kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru. Rozpočet na příští rok nezahrnuje úpravy z projednávaného daňového balíčku, do něhož by se mohlo dostat zrušení superhrubé mzdy spolu se snížením zdanění zaměstnanců.

Návrh přijde před poslance podpořit prezident Miloš Zeman.

Hned po projednání státního rozpočtu se poslanci na návrh předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa začnou zabývat třemi ústavními novelami na ochranu vody. »KSČM dlouhodobě připravuje program, který by měl navrátit vodu do veřejného sektoru. Vzhledem k tomu, že Česká republika je střecha Evropy a všechna voda z ní odtéká, je potřeba se k tomu stavět z pohledu národohospodářského, a ne z pohledu privátních subjektů,« řekl Filip před časem novinářům. Jeho návrh na zařazení těchto bodů na jednání Sněmovny podpořilo 133 přítomných poslanců napříč kluby, vyjma ODS a Pirátů.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

PCR testy proplácet z pojištění

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) novinářům řekla, že klub podporuje zařazení návrhu zákona, který zavádí chráněný účet, na tento pátek. »Je to drobná úprava, ale zároveň velká pomoc našim obyvatelům, kteří se nacházejí v exekucích,« uvedla. Mrzí ji, že se nepodařilo kvůli vetu pravicové opozice tento bod projednat ve zkráceném režimu. »Budeme se snažit, abychom tento návrh přijali co nejdříve,« uvedla Aulická.

Zároveň dodala, že komunističtí poslanci budou v rámci novely zákona o veřejném zdravotním pojištění prosazovat, aby PCR testy byly pro vybrané skupiny obyvatelstva propláceny z veřejného zdravotního pojištění. »Věřím, že to projde hladce, protože to je součást strategie, která byla deklarována ze strany vlády,« vysvětlila Aulická.

Zákony důležité pro občany se odsouvají

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar na tiskové konferenci kritizoval současnou situaci, kdy Senát v době nouzového stavu vrací Sněmovně některé předlohy. »Bohužel jsme z toho trochu nešťastní, protože se odsouvá ta důležitost pro občany ve prospěch nějakých politických hrátek Senátu,« uvedl.

Za ideální nepovažuje ani to, že v nouzovém stavu jsou na základě podpisů poslanců svolávány mimořádné schůze Sněmovny. »Nepovažujeme to v nouzovém stavu za úplně ideální, měli bychom se soustředit na zákony, které souvisejí s nouzovým stavem, anebo na zákony, které by měly nabýt účinnosti ke konci tohoto roku. Jako klub se k tomu stavíme sice pragmaticky, ale přesto se snažíme, aby zákony, které jsou pro občany důležité, byly schvalovány přednostně a snažíme se zdůrazňovat, že věci, které mohou počkat, by měly počkat,« zdůraznil Luzar.

ČR by neměla jít neprobádanou cestou

»Nepřikláníme se k žádným politickým rozhodnutím a nechceme vylučovat žádného ze světových hráčů v této problematice z veřejné soutěže,« uvedl místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) k výroční zprávě za loňský rok, kterou zveřejnila Bezpečnostní informační služba (BIS).

Kontrarozvědka v ní hovoří mimo jiné o hrozbě zapojení dodavatelů z tzv. autoritářských zemí ve strategických energetických a kybernetických projektech. Konkrétní projekty neuvádí, kontext ale směřuje k plánům na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany či k výstavbě mobilní sítě páté generace (5G). »Ta politická prohlášení, která bohužel BIS dělá, jsou čím dál častější a my bychom spíš očekávali, že se dozvíme nějakou věcnou argumentační rovinu,« řekl Ondráček.

Luzar dodal, že na světě je velice málo dodavatelů schopných dodat technologii na výstavbu jaderných elektráren. Připomněl, že Československo v minulosti bylo jednou z těch velmocí, která byla schopna stavět jaderné elektrárny, je Česká republika plně závislá na zahraničních firmách. »Kdyby se přistoupilo na tu ideologickou hru, že se vyřadí někteří dodavatelé, paradoxně zrovna ti, kteří jsou nejvyspělejší a jsou schopni prokazovat aktuální výstavbou ve světě, že to ještě umí, tak bychom se dostali do situace, kdy bychom měli velice omezený okruh dodavatelů a technologií, které můžeme poptat,« uvedl Luzar. Zároveň by podle něj nastal obrovský tlak na cenu. »Myslím si, že v současné době technologicky i cenově ČR nemá na to, aby šla nějakou neprobádanou cestou, ale měli bychom jít cestou otevřeného výběrového řízení,« dodal komunistický poslanec.

