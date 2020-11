Emanuel Macron. FOTO - Wikimedia commons

V Macronovi po čase bouchly saze

Od roku 2012 bylo ve Francii uskutečněno 40 teroristických útoků, z toho tři letos v říjnu, napsal list Ne York Times. Francouzský prezident Emmanuel Macron dosud opakovaně vyzýval organizace muslimů ke spolupráci při potírání terorismu. Avšak v polovině října, po vraždě učitele Samuela Patyho, ostře změnil rétoriku, jako když v něm bouchly saze.

»(Paty) byl zavražděn proto, že islamisté nám chtějí ukrást budoucnost. Ale to se jim díky našim hrdinům (i Patymu) nepodaří. Francie nebude bránit zveřejňování karikatur proroka Mohameda.« Pak pokračoval: »Chtějí naši smrt, budeme s nimi bojovat. Francie je milá dívka, ale nenechá se znásilnit.« Hned dvě šídla vyletěla ven z pytle. Jednak použitý výraz »islamisté« se dá přeložit i jako »věřící v islám«, což také okamžitě muslimské země udělaly, jednak o prorokově zobrazování by vysoký francouzský státní činitel vůbec mluvit neměl, aby nevytvořil dojem, že pohrdá muslimskou menšinou, jež v zemi žije, připomíná NYT.

Není jen Erdogan

Na Macronova slova také reagovali představitelé muslimských zemí takřka okamžitě s tím, že francouzský prezident urazil obyvatele jejich států. S ostrým odsouzením přišel turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. »Macron má problém s islámem a s věřícími v islám? Potřebuje léčení na psychiatrii.«

Paříž odpověděla, že problém má Turecko, které po vraždě Patyho ani neposlalo kondolenci. Ukázalo se, že poslalo, ale turecká média ji ignorovala, takže o ní francouzské velvyslanectví v Ankaře nevědělo.

Francie je už od léta ve sporu s Tureckem o pobřežní šelfy u Řecka, kde mají být zásoby ropy a plynu, a Turecko si je nárokuje. Erdogan nyní využil příležitost a vyzval Turky, aby nekupovali francouzské zboží. Výzvy k bojkotu francouzských výrobků se přelily do celého islámského světa.

Francie Turkům odpověděla zákazem krajně pravicové turecké nacionalistické organizace Šedí vlci, jejíž členové vyznávají násilí vůči Arménům a Kurdům. Jenže to jsou oblíbenci prezidenta Erdogana, takže napětí mezi státy ještě vzrostlo. S tím by si Francie nemusela dělat starosti, Erdoganova rozpínavost a způsoby pádišáha ho rozkmotřily téměř s každým včetně USA, napsal list. Ale Macron pobouřil všechny muslimské země. Demonstrace proti francouzskému prezidentovi dorazily dokonce až do Moskvy, v Rusku žije početná muslimská menšina. Zdejší muslimové se pokusili o demonstraci v Moskvě, policie ji ovšem bryskně rozehnala.

Urážky proroka jako popírání holocaustu

Nicméně jsou pokládány i nepříjemné otázky třeba: Proč za popírání holocaustu hrozí vězení a považuje se za trestný čin, ale současně se urážky proroka nazývají vyjádřením svobody? Proč vůbec se urážky skrývají za pojmem svoboda slova? New York Times postup francouzských úřadů označil za »širokou francouzskou kampaň nátlaku na muslimskou menšinu« a socioložka Kristal Flemigová přidala komentář: »Na extremismus odpovídají extremismem.«

Francie sice udělala jediné konkrétní opatření, dočasně zavřela mešitu v blízkosti místa vraždy, ale slovně se Francouzi předhánějí v tvrdosti. Ministr vnitra Gérald Darmanin například hovořil o »boji s vnitřním nepřítelem«, starosta Nice, kde se odehrál jeden z říjnových útoků, Kristian Estrozi pak použil výraz »islamofašismus«.

Mají volební právo

Prezident už se začíná držet bokem. Ve Francii žije na šest milionů muslimů. Většina z nich se v zemi narodila, takže mají volební právo. Momentálně jejich představitelé hovoří o »pocitu ohrožení«, který se komunitou šíří. Před měsícem prezident představil návrh nového zákona, který by měl usnadnit integraci migrantů do francouzské společnosti, například přijímáním migrantů do řad policie po složení příslušných zkoušek. Návrh byl přijat vstřícně, ale to bylo před měsícem. Nyní se muslimská komunita zabývá třeba formulací v zákoně, která volá po »osvíceném islámu«. Nevědí, co to znamená, ale z kontextu pro ně vyplývá, že by na příštích muslimských policistech mohla být požadována přísaha věrnosti »svobodě slova«, tedy i karikaturám proroka…

Většina muslimů žijících ve Francii nenavštěvuje mešity, nepraktikuje víru, ale váží si své vlastní důstojnosti a tradic a taková přísaha by pro ně byla nepřijatelná. Macron by měl obhajovat prezidentský úřad za dva roky. Zdá se, že už teď se svou prostořekostí dostal do svízelné pozice, napsal New York Times.

