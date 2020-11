Rozčilení paní Olgy

Přečíst si vzkaz paní Blechové, tedy Matuškové, který poslala vdově po Miloši Formanovi a zveřejněný na Seznamu, opravdu stojí za to. Jde v něm o americké volby, ale vlastně i o Československo. Paní Formanová nám totiž sdělila, že volila za prezidenta demokratického kandidáta Bidena, a dokonce uvedla i některé důvody. Paní Matušková okamžitě reagovala velmi rozzlobeně. Volila prý Donalda Trumpa, který odtáhl demokratům »dělnickou třídu«. (Pozor, paní Matušková, slovo třída a zvláště dělnická je přece zakázáno zákonem.) Není totiž pravda, podle ní, že neudělal skoro nic ze svých slibů. Podle paní Olgy naopak zajistil nejlepší ekonomiku, splnil všechno, co slíbil, a lidé ho v Americe milují. Nevím, co slíbil, co splnil a co nesplnil. Ani Trump, ani Biden mi neleží na srdci. Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Jde mi o její slova, která se týkají nás, žijících v Česku. Olga Matušková totiž dodala, že je strašné, že ve Spojených státech se nyní probouzí údajně »komunistický režim«, tím míní vítězství Bidena. Musí být pro ni totiž velmi zdrcující pomyšlení, že jeho vítězstvím nebude zrušena Obamova zdravotní reforma, že USA se možná vrátí ke klimatické dohodě, což poněkud zatřese mohutnou »uhlíkovou lobby«, a že přece jen je větší naděje na jednání o sporných záležitostech ve světě a může být smlouvami omezeno harašení zbraněmi, atd.

Pamatuji na »útěk« Matuškovic rodiny. Pro Waldemara bylo jistě skličující se přesunout do země, jejímuž jazyku nerozuměl. Pro paní Olgu, která oproti němu nebyla příliš úspěšnou zpěvačkou, šlo o naději na nemalé peníze. Tam v USA byl už její bratr, vše bylo zařízeno tak, aby ani po příjezdu na Floridu nestrádali, nenechali tady mnoho. To paní Olinka měla již zabezpečeno. A tam? Když Walda bude zpívat čechoamerické klientele – a ta je nostalgická a na svou vlast a její písně nezapomíná – vydělají tolik, že brzy budou dolaroví milionáři. Nevím, jak dlouho musela paní Olinka Waldu přesvědčovat. Patřil totiž sem, do Česka, a nebyl zlatokopem. Nakonec ho přesvědčila. Měl s ní přece syna a otázkou je, zda i malý Walda nebyl položen na váhy. Stárnoucí zpěvák se tedy podrobil. Plán paní Olze zřejmě do jisté míry vyšel. Z Waldemarova zpěvu, zajištěného objížděním českých enkláv, se nechalo víc než slušně žít. Když však po listopadu 1989 sem k nám přijeli, nepřijeli jako vítězové, ale jako ti, co natahovali dlaň, aby se také na ně při parcelaci dostalo. Když Waldemar zemřel, přijela organizovat národní sbírku, protože je chudinka teď na všechno sama a tolik a tolik je třeba ještě poplatit. Rodná zem jí najednou byla dobrá.

Když chce Trumpa, je to její věc, když paní Formanová chce zase Bidena, také jde o její názor. Naštěstí do toho neplete »komunistický režim«. A my? Nám to může být úplně jedno, kdo je či není zvolen americkým prezidentem, i když pro svět je asi lepší, když to nebude kovboj.

Růžena DOMOVÁ