Lékaři?!

Je to přátelská výpomoc v těžkých časech, politikaření s lékaři jako nástroji, nebo dokonce nenápadná okupace? Je to už téměř tři týdny, co vláda kývla na to, aby do České republiky přijeli vojenští lékaři z USA, kteří mají pomoci v boji s koronavirem. Prý přiletí do konce týdne.

Já vám tedy nevím, ale když se jinde ve světě něco semele, stane se neštěstí, či začne řádit nějaká lokální epidemie, také vysíláme lékaře. Ale jde většinou o hodiny, maximálně dny. Proč přijedou lékaři až nyní? Na co čekají? Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly příjezd s velvyslancem USA Stephenem Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáček. Po zaslání žádosti do USA přišla nabídka lékařů z Národní gardy. Ne že by se USA nabídly, my jsme prý prosili.

Američtí lékaři by měli být nasazeni v některém z nemocničních zařízení, kde bude nedostatek personálu. Lékaři by dorazili s vlastním vybavením. Pokud by byl zahájen provoz v polní nemocnici v Letňanech, působili by v ní. Měly by přijet čtyři skupiny lékařů po sedmi lidech. Ale vláda kvůli plánovanému příjezdu amerických vojenských zdravotníků odsouhlasila pobyt vojenských zdravotníků ze zemí Evropské unie a NATO v počtu 300 lidí!

Jsem naučená pomáhat, když je třeba. Jednou já tobě, podruhé ty mně, respektive pošli dobro a ono se ti odněkud vrátí. Ale když chci pomoci, dělám to co nejrychleji. Tato pomoc není rychlá, a i když si prý lékaři přivezou vlastní vybavení, obávám se, že nebude ani nejlevnější. Pokud není vládě hloupé platit přes jeden milion denně (!) za pouhý pronájem polní nemocnice v Letňanech, která už přes měsíc je prázdná, kolik asi budou stát letenky a ubytování pro až 300 lidí? Co tu budou dělat?

Samozřejmě lékařů je málo, potřebují pomoc. Ale jsou i jiné státy, které pomáhají rychleji a z jara mají mnoho zkušeností. Pamatujete, jak Kuba, která sama patří k chudým státům, poskytla Itálii na boj s koronavirem 52 doktorů a sester? Ano, prosáklo, že Kuba si od některých jihoamerických a afrických států účtuje 70 tisíc korun za lékaře. Pardon, ale to je normální lékařský plat, pro americké odborníky možná i podprůměrný… Kuba prý se snaží prosazovat svou politiku skrze lékaře. Jak prosazuje svou politiku USA a NATO? Pokud chtějí ukazovat ideální demokracii a názorně ji přednášet, ať si prosím nejdříve zametou před vlastním prahem…

Helena KOČOVÁ