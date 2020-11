Ilustrační FOTO - Pixabay

VZ: Svět je na hraně konfliktu

Svět se v důsledku narůstající polarizace zájmů či názorů přiblížil konfliktu. Případný globální střet je v první fázi přípravy a stále není pozdě jej zvrátit. Ve výroční zprávě za loňský rok to uvedla armádní tajná služba Vojenské zpravodajství (VZ).

»V průběhu roku 2019 se svět přiblížil konfliktu jako důsledku narůstající polarizace zájmů, názorů a rozdílných postojů, pokračující proměny dosavadního velmocenského uspořádání, prohlubující se multipolarity a úpadku principů mezinárodního práva,« uvedlo Vojenské zpravodajství. Podle zpravodajců chyběl standardní dialog a posilovala se konfrontace jako způsob řešení narůstajících problémů a rozporů.

Je patrný nárůst napětí mezi globálními rivaly, tedy Spojenými státy, Čínou a Ruskem. Velmocím podle zpravodajců chybělo vědomí odpovědnosti.

Tajná služba uvedla, že ti, kteří se domnívají, že by mohli být v konfliktu úspěšnější, nechápou otevřenou konfrontaci jako hrozbu, ale jako příležitost. »S tím je spojena ideologizace a další polarizace postojů a názorů, a to jak mezi jednotlivými státy (jejich bloky), tak mezi společenskými skupinami,« napsali zpravodajci. Dodali, že je to tím patrnější, čím více jsou lidé závislí na technologiích a problémy řeší odosobněně jejich prostřednictvím či elektronickou cestou.

Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět podle Vojenského zpravodajství směřuje, je zatím v první fázi přípravy. »Probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do něj aktivně zapojit, a jsou postupně definovány technologické nástroje, kterými by mohl být veden,« uvedla tajná služba. Varovala, že pokud lidé nebudou schopni odhadnout a vyhodnotit následky vlastních činů, může chybná instrukce či povel díky propojenosti současného světa zahájit procesy, které povedou ke vzájemnému zničení. »Stále však není pozdě tento proces zvrátit a pokusit se změnit konfrontační přístup ve snahu po nalezení společných cílů, přístupů a využití velkého tvůrčího a tvořivého potenciálu, kterým lidstvo v globálním měřítku disponuje,« dodali zpravodajci.

Aktivity v kyberprostoru

Zpráva se blíže věnuje vybraným oblastem práce Vojenského zpravodajství. Zabývá se například otázkou kybernetického prostoru, o jehož obranu by se Vojenské zpravodajství mělo v budoucnosti starat. Varuje před kybernetickými útoky, špionáží i kyberzločinem. Upozorňuje, že útočníky často není možné kvůli zahlazování stop dohledat. Podle zpravodajců loni opět vzrostla vyspělost používaných technologií i technik útočníků a zesiloval se trend, kdy jsou kyberútočníci podporováni některým státem.

V souvislosti s kyberútoky zpravodajci varovali před nízkou kybernetickou gramotností uživatelů, kteří často podceňují základní bezpečnostní pravidla.

Ve zprávě varovali také před zneužitím komerčně vyráběných bezpilotních prostředků k teroristickým útokům. Riziko podle zpravodajců vzhledem k dostupností těchto technologií roste i v ČR. Napadena by mohla být třeba veřejná shromáždění, dopravní prostředky nebo nádrže s výbušnými látkami. Zpravodajci ale loni nezjistili žádné poznatky, které by hrozbě útoku v Česku nasvědčovaly. Riziko jejich uskutečnění ovšem vidí jako reálné a varují před jeho podceněním.

(ste)