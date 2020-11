Ilustrační FOTO - Pixabay

Stihne se vůbec kurzarbeit?

Pokud Sněmovna nestihne projednat pravidla kurzarbeitu tento týden, ohrozí to podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) avizovaný termín platnosti návrhu od 1. ledna. Sněmovní strany proto vyzvala, aby »nepolitikařily« s pozměňovacími návrhy.

Maláčové ministerstvo slíbilo připravit ucelený návrh změn novely. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí po jednání vlády uvedl, že shoda je parametrech, nikoli na všech formulacích. Téma podle něj ještě proberou poslanci vládního hnutí.

Maláčová uvedla, že se »rýsuje férový kompromis«.

Podle původních plánů se má druhé sněmovní kolo projednávání novely uskutečnit začátkem prosince, účinnost zákona od ledna by se tak nestihla. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání tripartity minulý týden řekl, že by vládu čekalo další rozhodování o prodloužení dočasného programu Antivirus, který má skončit s prosincem. Případné poslanecké úpravy se budou odvíjet od návrhu ministerstva, který by mělo uplatnit právě při druhém sněmovním čtení předlohy.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Podle plánu se mělo opatření zavést od listopadu a mělo navázat na podporu z dočasného programu Antivirus. Koalice se ale na kurzarbeitových pravidlech několik týdnů nedokázala shodnout, model několikrát upravovala. Výsledek kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Babiš řekl, že se návrh nepovedl.

