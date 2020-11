Na kandidáty CDU na kancléře doléhá nejistota

Německá vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) již skoro rok čeká na výběr nového vedení, které nahradí dosavadní šéfku Annegret Krampovou-Karrenbauerovou.

Kvůli koronaviru musela ale strana opakovaně odložit svůj sjezd, jehož nynější termín znám není. S blížícími se parlamentními volbami, které budou příští rok v září, očividně doléhá nejistota i na trojici kandidátů, kteří se o post předsedy a tím i o možnou kandidaturu na kancléře ucházejí.

Vzájemné spory konkurentů vyústily ve vyřizování účtů přes média, což je něco, na co není CDU zvyklá. Reagovala na to i Krampová-Karrenbauerová, která upozornila, že do hry by mohl vstoupit ještě čtvrtý uchazeč.

Annegret Krampová-Karrenbauerová. FOTO - Wikimedia commons

»Čím ničivější soupeření bude, tím více se mohou ostatní v reakci na takovou diskuzi ptát na další kandidáty,« řekla v rozhovoru s magazínem Der Spiegel Krampová-Karrenbauerová. Později v televizi RTL prohlásila, že to, co se ve straně nyní odehrálo, bylo pohledem do propasti. Všechny kandidáty následně vyzvala k férové hře.

Krampová-Karrenbauerová, na kterou bylo kdysi pohlíženo jako na nástupkyni již nekandidující kancléřky Angely Merkelové, tak reagovala na spory mezi ministerským předsedou Severního Porýní-Vestfálska Arminem Laschetem, šéfem zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbertem Röttgenem a bývalým šéfem poslanců CDU/CSU Friedrichem Merzem. Každý z nich má totiž o volebním sjezdu jinou představu.

Mediální přestřelka

Laschet byl pro odložení sjezdu a Merz, který se podle analytiků cítí jako favorit, trval na co nejrychlejším uspořádání. Laschet ale o nezbytnosti odkladu hovořil s novináři ještě dříve, než se pro něj strana rozhodla, což za »podpásovku« považoval i Röttgen.

Merz následně se svými výhradami vystoupil veřejně, když deníku Die Welt řekl, že se Laschet odkladem klání snaží vylepšit své volební naděje. Rovněž prohlásil, že v CDU se formuje síla s plnou podporou berlínského establishmentu, aby ho, tedy Merze, zastavila.

Do médií se dostaly rovněž informace o vyhrocené schůzce vedení CDU s trojicí kandidátů o tom, jak v přípravě volby předsedy pokračovat. Jednání, které mělo podle médií ponurou atmosféru, bylo plné obviňování a skončilo bez dohody.

Po jednání kompromis

To se ale změnilo před několika dny, kdy se trojice kandidátů překvapivě dohodla na kompromisu, že se sjezd uskuteční v polovině ledna. Pokud ho nebude možné kvůli koronaviru uspořádat, budou požadovat decentralizovaný sjezd na vícero místech, v krajním případě souhlasí i s on-line hlasováním. Změna postoje, která je prezentována jako demonstrace znovuzískané jednoty, je výsledkem několika kol následných jednání, do kterých se zapojila i Krampová-Karrenbauerová.

»Jsem velice rád, že kandidáti vyslali takto jasný signál jednoty,« uvedl o novém společném postoji trojice generální tajemník CDU Paul Ziemiak. Jednotu potvrdil i Merz, který prohlásil, že i v těch nejlepších rodinách je jednou za čas rámus. »Je to vyřízené a nyní společně hledíme vpřed,« dodal.

Zda do voleb nového předsedy na poslední chvíli zasáhne čtvrtý kandidát, vyloučeno není. Často se spekuluje o ministrovi zdravotnictví Jensi Spahnovi, který ale vyjádřil podporu Laschetovi.

Nevyřešenou otázkou v CDU rovněž zůstává, zda by strana neměla přenechat kancléřskou kandidaturu své bavorské sestře, tedy Křesťanskosociální unii (CSU) bavorského premiéra Markuse Södera. Ten oficiálně o vedení Německa zájem nemá, podle analytiků nad touto možností ale vážně uvažuje. Do karet mu hrají i průzkumy veřejného mínění, podle kterých by si ho jako kancléře dovedla představit takřka polovina příznivců unie CDU/CSU. Nejméně populární je naopak Laschet, který již několikrát varoval před Söderovými kancléřskými ambicemi.

Laschet je nejméně populární i mezi členy Mladé unie (JU), která je mládežnickou organizací konzervativců. Podle sondáže, kterou zveřejnil šéf JU Tilman Kuban, je favoritem s 51,6 % hlasů Merz, za kterým s necelými 28 % následuje Röttgen. Laschet pak skončil na třetím místě s podporou 19,8 %.

(čtk)