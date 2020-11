Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

VW ukradl vlajkovou loď Škody

Odborový předák automobilky Škoda Auto Jaroslav Povšík potvrdil, že se výroba nové generace modelu Superb přesune do závodu Volkswagenu v Bratislavě. Koncern VW nám ukradl nejziskovější vlajkovou loď, řekl Povšík.

Automobilka informace o přesunu výroby, které zveřejnily Hospodářské noviny, označila za spekulace a odmítla věc komentovat.

O zaměstnanost v Kvasinách, kde se nyní Superb vyrábí, se ale Povšík neobává. Volnou kapacitu lze podle něj využít k rozšíření výroby ostatních modelů, například SUV Kodiaq. »Kmenové zaměstnance vždycky udržím,« řekl Povšík. Do Kvasin by se podle něj mohla částečně přesunout například výroba některých modelů, které se nyní vyrábějí v Mladé Boleslavi. V hlavním boleslavském závodě by se pak mohla zvýšit kapacita pro výrobu nového elektrického SUV Enyaq IV, který se podle Povšíka jinde vyrábět nemůže.

Představenstvo Škody Auto za zachování výroby Superbu podle něj málo bojovalo, dle jeho názoru i z obav o funkci. Vliv na rozhodnutí mohla mít i pandemie koronaviru, odborový předák kvůli vládním opatřením například nemohl svolat hromadné protesty. »Němci se jich bojí,« podotkl. Za běžné situace by tak například zaměstnanci mohli obklopit na protest továrnu.

Podle Povšíka se v ČR nebude vyrábět ani nová generace Seatu Ateca, ani tuto informaci zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Naopak existují náznaky, že si Kvasiny udrží SUV Kodiaq, o jehož přesunu se také spekuluje.

(ici)