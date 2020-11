Důchodci by prý okrádali své děti a vnuky

Je zřejmé, že s matematikou a vědomostmi mají problémy i představitelé politických stran. Při projednávání jednorázového příspěvku ve výši pět tisíc korun pro důchodce předsedkyně jedné partaje, která příspěvek pro důchodce odmítla, řekla docela hloupá slova na jejich adresu. Byla naprosto shodná s těmi, co jsou v názvu tohoto zamyšlení. Neznalá předsedkyně samozřejmě nic neví o tom, že mnoho nemocných starých lidí nemá peníze na to, aby mohli třeba absolvovat případné rehabilitační pobyty. Partaj, co je prostě top, má v čele ženskou postavu, která rovněž neví, že mnozí z důchodců měli v minulosti po mnoho let ještě delší pracovní týden, neboť i v sobotu museli ke strojům. Na budoucí rentu si moc nepřihodili…

Jednorázový příspěvek pro důchodce by prý tedy v budoucnu ochudil děti a vnoučata. Předsedkyně, co není příliš stará, by si zřejmě dokázala poradit i s poměrně vysokým důchodem, třeba 14 tisíc. Jenže když z této částky je třeba uhradit cimru za šest táců, pár stovek každý měsíc prošustrovat za medikamenty, někdy si s termoskou čaje posedět na lavičce v parku a uhradit něco peněz za spotřebovanou energii, tak důchodce rozhodně neokrádá svoje děti! Těm dokonce nějaký haléř věnuje a pozeptá se jich, jak jim to jde ve škole. Babička často děti i pohlídá, když rodiče z mnoha důvodů se jim po celý den věnovat nemohou.

Topková paní předsedkyně zřejmě také přehlíží nárůsty platů státních úředníků, jejichž výše se příliš neliší od částky průměrného důchodu. Milion a šest set tisíc čistého za rok a k tomu prebendy za desítky dalších tisíc, nepobere důchodce ani za několik let. Takové diference před 30 lety neexistovaly.

To, co vidíme okolo sebe postavené a dosud stojící, co lze zatím spatřit okolo nás, vybudovali ti, co někdy nemají ani na léčebné procesy. Často v minulosti jako děti přežili nálety na Prahu a po válce si považovali krajíce chleba, který jim na vesnici upekla babička. Teď aby tihle lidé přijeli k volbám hejtmanů třeba i na invalidním vozíku? Podle některých politiků měli prý být přilákáni slíbeným jednorázovým příspěvkem. Ten by ale neměl vůbec existovat. Vždyť i několik dní po prezentaci názoru topkové předsedkyně probíhaly interpelace na premiéra, při kterých mladí Piráti, naštěstí bez černých vlajek bez lebek, dávali rovněž najevo, že peníze pro důchodce nejsou příliš vhodné. Zřejmě ti by si mohli namazat chleba i sádlem. Prostě posametová generace.

František DOSTÁL