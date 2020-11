Lekce z demokracie

Trumpovo povolební počínání je opravdu svérázné, abych použil velmi mírného hodnotícího slova. »Ukradli mně vítězství!« Kdo ukradl? Voliči? Najednou je zřejmé, proč do funkce soudkyně Nejvyššího soudu jmenoval současný prezident svou stoupenkyni. Počítá se soudy, a když v nich nevyhraje, anebo žaloba bude irelevantní, pak se obrátí i na soud Nejvyšší a ten, jak si to představuje, zruší výsledky voleb a jeho, tedy Trumpa, bude jmenovat prezidentem nebo se o to alespoň zasadí. A volby, ty zřejmě nejsou pro lidi jeho typu a za ním stojící kapitálovou skupinu vůbec důležité. Přitom všechno půjde podle zákona, tedy alespoň toho amerického. Konzervativci celého světa se pak spojí a ty liberálně či liberálněji založené kandidáty smetou z cesty. A aby se lidé báli nástupu těch liberálnějších, jim budou, jako například Václav Klaus ve svém posledním televizním vystoupení, hrozit »hrůzným socialismem«, nebo raději dokonce »komunismem«.

Už způsob voleb ve Spojených státech je příkladem málo demokratického přístupu. Teorie »vítěz bere všechno« je totiž málo demokratická. Znamená, že ti, co byli třeba jen jedním hlasem poraženi, ztratili vliv na dění v místě a přitom mohlo jít třeba o miliony. Systém volitelů, kteří by měli být vázáni výsledkem voleb ze svého státu, je také velmi ošidný. Co když tito volitelé se nepodřídí rozhodnutí většiny a budou hlasovat po svém? Vždyť byli vybráni ještě před »primárkami« a vybraný kandidát jejich strany se jim nemusí líbit? Pak se může dokonce stát, že uspěje ten poražený.

Jde ovšem o Trumpa. Typický představitel své třídy. Buď já, anebo volby byly nedemokratické. Nepřipomíná vám to něco? Kam až chce ovšem prezident Trump dovést svůj spor, zatím nevíme. Nebude to však zřejmě show, jako tomu bylo dodnes, ale hra plná urážek a pláče. Pláče nad americkou demokracií a tím, co jednotlivým aktérům umožňuje a zároveň – to dodejme – ukázkou, jak demokracii v případě potřeby obracet naruby. Vrcholem totiž může být rozhodnutí Nejvyššího soudu, několika »pomazaných«, kteří samotné volby postaví na hlavu tím, že nezkrotného Trumpa vynesou zase do Bílého domu. Věřme, že alespoň to se nestane, byť nám to může být vlastně jedno. Chleba tím nebude totiž levnější.

Jaroslav KOJZAR