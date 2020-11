Ilustrační FOTO - Pixabay

Křivka se otáčí

Šéf ústřední krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) je přesvědčen, že se křivka ukazující množství nakažených otáčí a dochází k poklesu, který již nemůže být náhodným výkyvem. Proto také vláda chystá návrat nemladších dětí do škol, a to k 18. listopadu.

»Mezidenní nárůsty nakažených klesají, vypadá to, že křivka epidemie se otáčí. Určitě není vyhráno, nárůsty hospitalizovaných a zemřelých ještě nebudou klesat. Budeme cítit tlak na zdravotnictví, ale mělo by to zvládnout,« uvedl Hamáček po zasedání štábu. Jeho slova vzápětí potvrdil i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). »Začíná klesat procento pozitivních testů. Číslo je pořád velké, ale klesá. Oproti minulému týdnu je pokles o více než devět procent. Dochází také k poklesu celkového počtu nově diagnostikovaných osob. Co zatím neklesá a zatím ani nemůže, jsou počty hospitalizovaných na intenzivní péči, i když celkové počty hospitalizovaných se zastavily. Kdybych to měl velmi opatrně interpretovat, tak jsme na, nebo pravděpodobně lehce za jakýmsi bodem zlomu,« řekl Blatný.

Vláda podle Hamáčka nechce nic podcenit a navzdory nadějným číslům z posledních dnů připravila v lázeňských zařízeních několik tisíc lůžek pro lidi, kteří nevyžadují intenzivní péči. Stát je využije v případě, že o to požádají nemocnice. Několik tisíc lůžek je připraveno především v lázních spadajících pod ministerstva.

Nicméně poslední epidemické údaje jsou natolik dobré, že vláda nebude dále váhat s návratem nejmenších dětí do školních lavic. Od příští středy se tam vrátí žáci prvních a druhých ročníků základních škol, řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Jeho slova potvrdil v České televizi i premiér Andrej Babiš (ANO). Také podle Blatného je termín návratu definitivní a nemělo by na tom měnit nic ani zítřejší zasedání zdravotnické komise. »Vrátí se rovněž žáci přípravných tříd základních škol a také žáci škol speciálních,« doplnil Plaga.

Do lavic se budou vracet celé třídy. Děti se tak nebudou vracet po patnáctičlenných skupinách, jako to bylo na jaře. Roušky budou muset mít po celou dobu výuky, ve třídách i ve společných prostorách. S výjimkou speciálních a mateřských škol.

»Ukazuje se, že pro eliminaci rizika šíření je klíčové větrání a výměna vzduchu. Budeme tedy dávat ještě větší apel na větrání, a to i během výuky,« dodal ministr Plaga. V provozu budou se stejnými pravidly i školní jídelny a družiny. Hudební a tělesná výchova nebude. Žáci středních a základních škol budou moci chodit na individuální konzultace.

Hamáček nicméně zopakoval, že i přes řadu nadějných signálů vláda bude potřebovat znovu prodloužit nouzový stav. »Přijde mi logické, že vláda požádá. Samozřejmě Sněmovna je suverén a rozhodne, nicméně pokud by k prodloužení z nějakého důvodu nedošlo, ze dne na den by padla klíčová opatření,« uvedl. Kabinet potřebuje k prodlužování nouzového stavu souhlas poslanců, ti podle Hamáčka naposledy dali najevo, že nepovolí prodloužení o měsíc. Je tak prý možné, že vláda tentokrát bude žádat prodloužení o 14 dní.

(ste)