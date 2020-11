Ilustrační FOTO - Pixabay

Problémy se zrakem při home office

Trávíte-li pracovní dobu z velké části přikováni k monitoru či displeji mobilu, může to mít negativní vliv na váš zrak. Zvláště pokud i volný čas vyplňujete sledováním sociálních sítí, surfováním po internetu nebo sledováním televize, vaše oči příliš často ostří na blízkou vzdálenost, což pro ně není přirozené. Může to vést k různým komplikacím od svědění a podráždění očí přes rozmazané vidění až po akomodační křeč.

Práce na počítači během home office může přinášet různé problémy. Práce při home office trvá v průměru o dvě hodiny déle za den, než když lidé pracují na svém pracovišti. Pokud tedy máme osmihodinovou pracovní dobu, přidáme dvě hodiny a jde o práci na počítači, tak lidé stráví přibližně deset hodin soustředěním se a zaostřováním do blízka na monitor. »To rozhodně pro oči není přirozené ani správné. Při takovémto přetěžování očí dochází zákonitě i u zdravého člověka k jejich únavě. Dále vystoupí všechny problémy, jež do té doby mohly zůstat skryté. Zaprvé začne více obtěžovat dioptrická vada, kterou člověk do té doby nemusel ani vnímat, oči neustále přiostřují a unavují se. Z toho mohou vznikat bolesti hlavy, bolesti očí, za očima a pálení očí. V takovém případě je rozfdneshodně nutné navštívit očního lékaře, nechat si přeměřit dioptrickou vadu a napsat správné brýle, protože bez nich jsou oči přetížené,« uvedla primářka Oční kliniky DuoVize Praha Lucie Valešová.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Je proto možné, že i mladí lidé, kteří nikdy brýle nenosili, mohou mít poté, co při home office tráví více času u monitoru, pocit, že vidím hůře. »I u mladého zdravého člověka při dlouhodobé práci do blízka vzniká takzvaný akomodační spasmus neboli křeč zaostřovacího svalu. Ta u člověka, který nikdy neměl dioptrie, může způsobit následnou krátkozrakost. Je sice dočasná, ale obtěžuje, a v lidech vyvolává úzkost, že jim vznikla dioptrická vada,« potvrzuje primářka.

Pravidlo 20/20/20

Přitom lze očím velice jednoduše pomoci, aby nebyly z práce na počítači tolik unavené. »Pro cvičení na uvolnění zaostřovacího svalu platí pravidlo 20/20/20: každých 20 minut se na 20 vteřin podívat do dálky 20 stop, tedy alespoň pět metrů. Tím vznikají krátké přestávky, při kterých se zaostřovací sval uvolní, a je to prevence právě zmíněné křeče zaostřovacího svalu,« radí Valešová.

Při dlouhé práci na počítači, začnou často oči pálit v doprovodu pocitu, jako by v nich byla zrnka písku. I s tím lze něco dělat. »Při přeostřování a soustředění se při práci na počítači zapomínáme mrkat, takže povrch oka osychá, čímž rohovka není tak průhledná a vidění je horší… Vzniká začarovaný kruh: o to více zaostřujeme a nemrkáme. Při těchto problémech pomáhá myslet na to, že musíme mrkat, občas zavřít oči a je dobré si pořídit oční kapky zvané umělé slzy, jsou volně prodejné v lékárně. Ty při takovémto přetížení a dlouhé práci na počítači uleví od pálení očí a pocitu písku v očích, mohou zlepšit i komfort vidění,« doporučuje primářka.

Pracovní prostředí

Významnou roli k minimalizaci problémů s očima hraje i nastavení pracovního prostředí. »Za problémy s očima mohou stát i špatné podmínky pro zrakovou práci, zejména z hlediska světelnosti, která může způsobovat velký oční diskomfort. Obrazovka by neměla být přesvětlená, ani příliš ztlumena. V okolní místnosti by mělo být mírné difúzní osvětlení. Na práci na klávesnici nebo text bychom si měli přisvítit lampičkou, tím se samozřejmě myslí ve zhoršených světelných podmínkách, které nyní na podzim zažíváme velkou část dne. Počítač by neměl být umístěn tak, aby nás oslňovalo světlo z okna. Svou roli hrají také ergonomické vzdálenosti a úhly. Správná vzdálenost obrazovky počítače je cca 60 až 80 cm. To ale souvisí s velikostí obrazovky, velikostí písma a rozlišením, takže toto je třeba vždy řešit individuálně vzhledem ke konkrétním podmínkám. Důležitý je také sklon našeho pohledu při sledování obrazovky. Hlava by měla být lehce skloněna, aby dobře viděla na obrazovku, která je uložena mírně níže. Dobré tedy je dát si židli trochu výše, stůl trochu níže, abychom mohli dodržet tuto nejlepší ergonomickou polohu pro naše tělo, oči i krční páteř,« uzavírá Valešová.

(zku)