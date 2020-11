Ilustrační FOTO - Pixabay

Fotbalisté prohráli v přípravném utkání v Německu 0:1

Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli v přípravném utkání v Německu 0:1. Zápas v Lipsku rozhodl pro čtyřnásobné mistry světa a trojnásobné evropské šampiony ve 13. minutě Luca Waldschmidt. Kvůli opatřením proti koronaviru se hrálo bez diváků.

Český tým prohrál s Německem potřetí za sebou a posedmé z devíti vzájemných duelů v samostatné historii. V dalším zápase se svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého představí v neděli v Plzni v Lize národů proti Izraeli a o tři dny později zakončí tamtéž účinkování v druhém ročníku stejné soutěže soubojem s bývalým federálním partnerem Slovenskem.

Oba týmy nastoupily s hráči, kteří většinou nepatří do základních sestav. Debut za český reprezentační A-tým si odbyl Černý, v nezvyklém složení se představila obrana a na hrotu útoku dostal šanci Krmenčík. Kvůli koronaviru vypadli na začátku týdne z kádru Pavelka a Pekhart. Německý trenér Löw dal před Ligou národů volno oporám včetně hvězd Bayernu Mnichov.

Jako první zahrozili hosté, Dočkal ale v šesté minutě přihrávku od Matějů mezi tyče nedokázal tečovat. Ve 13. minutě udeřilo na opačné straně. Brankář Pavlenka vyrazil Neuhausovu střelu do strany a po Maxově přihrávce zblízka nezaváhal nepokrytý Waldschmidt.

V 28. minutě mohli mistři světa z roku 2014 zvýšit, do Gündoganovy střely ale stihl v poslední chvíli skočit Novák. Poté udělal velkou chybu v rozehrávce Jemelka, ale domácí Brandt vypálil mimo.

V závěru poločasu český celek dvakrát podržel gólman Pavlenka, který se kvůli koronavirové situaci vrátí po zápase do bundesligových Brém. Ve 43. minutě vychytal brejk střídajícího Amiriho a stejnému hráči zkazil radost i vzápětí.

Šilhavý poslal do druhé půle tři střídající hráče Součka, Jankta a Vydru. Löw nasadil čerstvého Dahouda, který po hodině vypálil bodlem těsně vedle.

Pak se hrálo dlouho bez šancí, až v 77. minutě napálil odražený balon zpoza vápna do spojnice břevna a tyče Neuhaus. O pět minut později byl blízko k vyrovnání střídající Vydra, který si naběhl na Janktův centr, ale jeho hlavičku vyrazil gólman Trapp. Němci už vedení udrželi a poprvé po roce neinkasovali.

Hlasy po utkání:

Joachim Löw (trenér Německa): "Kluci se s tím poprali dobře a odehráli zápas ve velké intenzitě. V prvním poločase jsme měli více útoků a šancí, ale bohužel jsme nedokázali zvýšit na 2:0. V závěru jsme už chtěli udržet vítězství. Samozřejmě bylo jasné, že v tomhle složení nebude vše úplně fungovat. Ale s novými hráči mohu být spokojen."

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Narazili jsme na velmi silný tým. Němci hráli v tempu, s chutí, dostávali se do šancí. Nesehraností jsme v první půli dělali spoustu chyb a nabízeli jsme jim šance. Nezachytávali jsme jejich rychlost a tah na branku. Velký dík patří Jirkovi Pavlenkovi, který zvládl několik šancí soupeře. Když jsme v druhém poločase prostřídali, vypadalo to trochu jinak a hra se začala vyrovnávat. Ke konci jsme měli nějaké možnosti, druhý poločas byl o něčem jiném. Asi by to nebylo zasloužené, kdybychom dali gól a vyrovnali, ale šance jsme nějaké měli."

Václav Černý (záložník ČR): "Byly to moje první minuty, takže speciální. Jsem obrovsky rád, že jsem na hřišti mohl být. Škoda, že jsme si nevytvořili víc v první půli. Takže smíšené pocity. Byly tam dobré pasáže, kdy jsme udělali presink dobře. Ale Němci mají kvalitu, takže se z toho někdy dostali. Nějaké šance jsme měli, škoda, že tam aspoň nějaká nepadla a neodjíždíme aspoň s remízou."

Antonín Barák (záložník ČR): "Chvíli nám trvalo, než jsme se sžili s rozestavením Němců. V prvním poločase jsme mohli líp zachytávat pohyb hráčů, oni z toho měli i nějaké šance. Celkově myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Chyběl trochu větší klid na míči. Kolikrát jsme to uspěchali a byly tam zbytečné chyby."

Václav Jemelka (obránce ČR): "Chtěli jsme hrát odvážně, presovat. Ale zpočátku se nám to moc nedařilo, měli jsme trochu problémy s komunikací. Myslím, že druhý poločas se to zlepšilo. Byl to hodně těžký zápas proti jednomu z nejlepších mužstev v Evropě a možná i na světě. I když Němci nebudou mít tu nejsilnější sestavu, budou mít kvalitu. A to dokázali."

Německo - ČR 1:0 (1:0)

Branka: 13. Waldschmidt. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs (všichni Lot.). ŽK: Souček (ČR). Bez diváků.

Německo: Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Neuhaus, Gündogan (46. Dahoud), Max (69. Schulz) - Hofmann (20. Amiri), Waldschmidt, Brandt. Trenér: Löw.

ČR: Pavlenka - Matějů, Brabec, Jemelka, Novák (46. Souček) - Holeš - Černý (46. Jankto), Dočkal (69. Darida), Barák (68. Král), Kopic (78. Ondrášek) - Krmenčík (46. Vydra). Trenér: Šilhavý.

(čtk)