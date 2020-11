Ilustrační FOTO - Pixabay

Německo: nižší DPH vedla k poklesu cen

Většina německých obchodů promítla snížení daně z přidané hodnoty (DPH) do spotřebitelských cen, které v průměru klesly o dvě procenta. Zjistila to studie mnichovského institutu Ifo.

Německá vláda snížila DPH od 1. července na půl roku, aby povzbudila spotřebu, a pomohla tak ekonomice postižené koronavirovou krizí. Základní sazba se v Německu snížila z 19 na 16 procent. Snížená klesla ze sedmi na pět procent.

Česká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) stejný krok v ČR odmítla, protože by podle jejího názoru ceny v obchodech nesrazil.

»Je to překvapující, protože studie k jiným přechodným snížením daní z obratu ukazují, že se promítají jen částečně, nebo že po čase polevují,« píší autoři studie. Je třeba vyčkat, co s cenami udělá opětovné zvýšení DPH od 1. ledna. Podle Ifo je možné, že se pak zvýší více, než o kolik předtím klesly, jak bylo možné pozorovat při přechodném snižování daní v jiných zemích.

Schillerová koncem června uvedla, že snížením DPH u potravin by vydělaly jen řetězce, z nichž mnohé jsou českými dcerami německých matek. Desítky miliard korun by si podle jejího názoru ponechaly na maržích a potraviny lidem nezlevnily. »Oni (obchodní řetězce) si v Německu v životě nedovolí to, co si dovolí v České republice,« řekla.

Německá ekonomika je i kvůli snížení DPH v deflaci. Spotřebitelské ceny se podle předběžných údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie v říjnu meziročně snížily o 0,5 %. V září klesly o 0,4 %.

V ČR naopak ceny rostou. Letos byla meziroční inflace pod třemi procenty jen v květnu. V ČR, Polsku a Maďarsku rostly v září ceny nejvíce z celé EU.

(ici)