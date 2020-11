Americký cirkus

Tisková agentura AP prohlásila Joe Bidena novým prezidentem. Jako zkušený bývalý mezinárodní pozorovatel voleb za Evropský parlament musím říct, že tady něco nehraje. Dle mého žádná tisková agentura nemá zásadní slovo k určení toho, jaký je konečný výsledek voleb. Takže si dovolím tvrdit, že se zde odehrává doslovná nátlaková falzifikace voleb. »Demokraté« chtějí dosáhnout vítězství Bidena tím, že když už ho půl světa uzná jako vítěze, tak se jím prostě stane.

Jenže tentokrát je to jinak. USA jako světová jednička na určitou etapu končí a musí teď řešit svou vlastní existenci a budoucí pád dolaru jako světové měny.

Ale k volbám. Podle mě může vítěze s konečnou platností určit pouze Ústřední volební komise (ÚVK) USA, která jediná má tuto kompetenci, na základě všech shromážděných výsledků a rozsudků volebních žalob. To může trvat vskutku několik dní, ale i týdnů. To prostě záleží na příslušných soudech a na jejich schopnosti odolat politickým tlakům a chaosu z jedné či druhé strany. Takže já si počkám na rozhodnutí ÚVK. A ať je výsledek jakýkoli. A navíc nejsem sám. Brazílie, Rusko, Čína, KLDR atd. čekají také.

Nedalo mi to a kouknul jsem na zprávu mezinárodních pozorovatelů OBSE pro tyto volby v USA. A co se nedočtu. Například že ještě před vlastním otevřením volebních místností začalo 400 soudních sporů, a k tomu právní nejistota. O jednadvacet dnů prodloužené termíny dodání hlasů. Dále nutnost rezignovat na tajnou volbu v elektronickém hlasování. Odnětí volebního práva milionům voličů. Celkem se to týká asi 4,5 milionu občanů. Reálně o to žádalo 1,5 milionu voličů! A proč jim úřady nedovolily se zaregistrovat k volbám? Jedni byli trestaní a nebyli zaregistrováni i přesto, že svůj trest si dávno se vším všudy odpykali. Další skupinou nepřipuštěnou k volbám byla skupina z registru dlužníků, který nespravují soudy, ale soukromé exekuční společnosti a komory. Tyto registry vymazávají oddlužené osoby často až po několika letech. Takže jak jsem psal minule: voleb se může »demokraticky« účastnit pouze střední a vyšší vrstva, která je bez dluhů a s čistým trestním rejstříkem.

Za další, nemožnost přepočítat hlasy v osmi státech. To vše v atmosféře obrovského napětí, obvinění z podvodů a zastupování cizích zájmů. »Americký volební systém se ocitl pod mimořádným tlakem. Mise OBSE nezvykle oproti původnímu plánu zůstává pozorovat volby v USA,« uvedl vedoucí lídr této mise Michael Georg Link. Tentokrát jsme svědky bezprecedentních voleb v mnoha směrech. A tohle je ta vzorová kolébka demokracie a tohle tato země vyváží do celého světa a nutí tam, kde si chtějí žít po svém.

Roman BLAŠKO