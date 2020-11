Co víc si přát?

Když člověk hledá pomoc, obrací se všude. Někde úspěšně, jinde méně a občas dostane nepochopitelnou ránu.

Většinou od těch, kde by to nečekal. Krachem firem se prý vyčistí trh. Kdo to pojal takto, měl by si vyzkoušet, jaké to je nemít na nájem, jídlo a další životní potřeby. Předpokladem je, že se budeme snažit pomoci. Není obvyklé takto jednat v době pandemie koronaviru, přát těm druhým krach je hyenismus nejhoršího kalibru. Věřím, že tento výkřik necitlivého jedince nebude mít následovníky. Vždyť člověk člověku by měl za všech okolností pomáhat, jen tak dokážeme tuto dobu překonat. Na tento prapodivný výkřik jedince rychle zapomeňme. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Tak už to v životě chodí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny