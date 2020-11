Pane Urbane, opravdu ne!

Dostal jsem se ke článku, přesněji byl jsem upozorněn na článek, ze serveru HlídacíPes.org. Přiznám se, že na tyto stránky nechodím, a tak pro mne jméno autora bylo neznámé. První, co jsem letmo zjišťoval, byla délka článku – a na chvíli jsem znejistěl, zda se do čtení vůbec pouštět – 9825 znaků včetně mezer v 1424 slovech a 31 odstavcích…

Když jsem dojel až na konec článku, našel jsem i drobnou informaci o autorovi. Dozvěděl jsem se tedy, že Jan Urban »je vzděláním historik. V roce 1988 se podílel na přípravě nezávislé mezinárodní konference k sedmdesátému výročí založení Československa a strávil proto spolu s ostatními organizátory čtyři dny v ruzyňské věznici«.

To už mi naznačilo daleko více, ale stále jsem tápal. Je to naprosto moje vina, že autora neznám, čímž ho vůbec nechci shazovat – jsem si jist, že on mne také nezná. Ale svou chybu jsem se pokusil napravit kliknutím na další články autora na tomto webu a mnohé mi došlo.

Nakonec jsem se tedy přeci jen do čtení článku Sen o Československu byl vzdušným zámkem pro krásné počasí. Stál na mýtech a sebestřednosti pustil. Podle názvu, data zveřejnění (31. října 2020) a s vědomím toho, co autor dělal v roce 1988, jsem si myslel, že článek bude o výročí vzniku Československa. Naivně…

Článek sice začal větou: »Oslavovat vznik Československa je dnes především výzvou k tolik opožděné diskuzi o českých dějinách 20. století, o tom, čemu se říká národní identita;« ale hned pokračoval: »Svobodní lidé potřebují k životu pravdu mnohem více než modly a lži o pochybných hrdinech. Namísto pravdy máme hloupý a nedůstojný zákon, který tvrdí, že Edvard Beneš se zasloužil o stát…«

Přečetl jsem si celý článek několikrát. Tolik nakydané špíny pohromadě už jsem dlouho neviděl. Schytal to nejen zmiňovaný Edvard Beneš, ale i Ludvík Svoboda. Nebudu tu citovat další části. Nejsem historik jako autor, tak asi mnohé podrobnosti neznám. Jako obyčejného člověka mě však hrozně mrzí a bolí, když slyším přetáčení historie, kterou jsem naštěstí sám nezažil. Znám ji ale z vyprávění třeba svých rodičů a nemám důvod nevěřit. Vím, že mnozí jiní znají z vyprávění svých rodičů úplně jiné věci a chápu, že jim také věří. Ono to asi bude tím, že nic není jen černé nebo bílé.

Stejně tak mě překrucování historie bolí z pozice předsedy Vlasteneckého sdružení antifašistů, jehož mnozí členové také prožili mnohé události osobně anebo je znají z vyprávění svých blízkých. Nemohu s tímto překrucováním absolutně souhlasit!

Chtěl bych připomenout pár informací, které asi už autor zapomněl, možná o nich ani neví nebo je dokonce nepovažuje za podstatné. Vztahují se ke vzniku onoho prý hloupého a zbytečného zákona.

Ve třetím čtení se Sněmovna návrhem zabývala 24. února 2004. Přítomno tehdy bylo 183 poslanců a ke schválení bylo třeba 92 hlasů. Pro návrh tehdy hlasovalo 59 poslanců ČSSD a 38 poslanců KSČM, což by tedy stačilo. Ale návrh získal celkem 118 hlasů.

Senát 25. března 2004 návrh zamítl a byl vrácen Sněmovně. Ta ho 13. dubna 2004 123 hlasy znovu schválila, přitom stačilo 101 – přesně tolika poslanci disponovala »levice«. Ale pro hlasovalo »jen« 65 z tehdejších 70 poslanců ČSSD a 34 ze 41 poslanců KSČM. Kde se tedy vzaly zbylé hlasy, když z 21 poslanců KDU-ČSL a 10 US-DEU návrh nepodpořil žádný?

Zdrželi se mj. Martin Říman, Ivan Langer, Miroslava Němcová nebo Vlastimil Tlustý z ODS a také třeba Miloslav Kalousek, Vlasta Parkanová, Michaela Šojdrová či Jaromír Talíř z KDU-ČSL. Pro bylo i jednadvacet poslanců ODS, mezi nimi např. Jiří Pospíšil, Michal Doktor, Jaroslav Zvěřina, Lucie Talmanová nebo Martin Kocourek. Podobně hlasovali i při prvním projednávání.

Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15. dubna 2004. Prezident zákon v zákonné lhůtě nepodepsal ani nevrátil zpět Sněmovně. Schválený zákon byl odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. května 2004 a byl vyhlášen 14. května 2004 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 292/2004 Sb.

Opravdu to tedy je levicový zákon, jak se snaží podsunout onen historik? Opravdu jde o hloupý a zbytečný zákon – poslanci ODS přece nepodporují hloupé a zbytečné návrhy. Možná je ale autor ještě více vpravo než ODS nebo KDU-ČSL. Ale i někteří výše jmenovaní politici už jsou dnes v jiné politické straně, která vznikla jako náplast na volání po pravicovější straně. Opravdu by takové osobnosti nevyjádřily svůj protest s hloupým a zbytečným zákonem tím, že by se jenom zdržely, nebo dokonce hlasovaly pro? A kdopak byl tím prezidentem, který zákon v zákonné lhůtě sice nepodepsal, ale ani ho nevrátil zpět Sněmovně, čímž proti němu vlastně také nebojoval?

Zbyšek KUPSKÝ, předseda VSA ČR, z. s.