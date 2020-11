Ilustrační FOTO - Pixabay

Ústavní ochrana vody dostala šanci

Sněmovna dala šanci ústavnímu zakotvení ochrany vody a případně i půdy a práva na pitnou vodu. V úvodním kole podpořila hned tři poslanecké návrhy. První je z dílny KSČM, druhý předložili lidovci a s třetím návrhem přišlo hnutí STAN.

Předlohy odolaly snaze ODS na zamítnutí a nyní je posoudí výbory i ústavní komise dolní komory.

Předložení hned tří návrhů týkajících se ochrany vody svědčí podle předsedy ÚV KSČM, místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa o tom, že otázka ochrany vody a přírodních zdrojů je dlouhodobým tématem jednotlivých politických stran. Návrhy KSČM a KDU-ČSL jsou podle něj koncepčně obdobné, návrh Starostů je sice koncepčně trochu odlišný, není postaven na změně ústavního článku, ale na Listině základních práv a svobod, ale i to je podle Filipa možné. Přimlouval se proto za propuštění norem do dalšího kola projednávání.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Ve Sněmovně leží i čtvrtý poslanecký návrh, který zpracovalo ministerstvo zemědělství. »Při jeho přípravě jsme se snažili zohlednit všechny tři tisky, které zde projednáváme, jejich stěžejní myšlenky a cíle a pokusili jsme se je doplnit o naše vlastní, abychom vytvořili komplexní úpravu ochrany vody,« řekl poslancům ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Pokládá proto za vhodné, aby se ve výborech diskutovalo i o něm.

Návrh ústavního zákona by zakotvil právo lidí na pitnou vodu za sociálně a ekonomicky přijatelných podmínek a ochranu vodních zdrojů by prohlásil za veřejný zájem. Zakázal by prodej státní, obecní nebo krajské infrastruktury určené pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou do soukromých rukou.

Voda a přírodní zdroje ve vlastnictví státu

KSČM jako první ze stran zastoupených ve Sněmovně předložila ústavní návrh zákona k posílení ochrany vody a vodních zdrojů. Jeho cílem je výrazné zvýšení ochrany vody, přírodního a nerostného bohatství v ČR. Voda je podle KSČM strategickou surovinou nejvyššího významu a měla by mít ústavní ochranu, a to s ohledem na její zranitelnost především v souvislosti s nastupujícími klimatickými změnami. Stát by si měl podle komunistů ponechat základní kontrolní rozhodovací pravomoc, jak bude s přírodním bohatstvím nakládat, což by mj. mělo zabránit i různým spekulacím s přírodními zdroji. V Ústavě by mělo být stanoveno, že voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví České republiky. Kritici namítají, že by to fakticky znamenalo znárodnění.

Ochrana vodních zdrojů, udržení vody v krajině, ochrana nerostného bohatství je i jedna z podmínek, na základě které se komunisté rozhodli podpořit vznik menšinové vlády ANO a ČSSD.

Lidovci by chtěli prosadit, aby v Ústavě byla zdůrazněna potřeba šetrného využívání vodních zdrojů a půdy. V Ústavě navrhli doplnit pasáž, podle níž »stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství«. Podle KDU-ČSL by mělo ustanovení znít tak, že »stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství«.

Hnutí STAN navrhlo vložit právo obyvatel na pitnou vodu do Listiny základních práv a svobod. Ta by měla také stanovit, že vodní zdroje jsou ve veřejném užívání a spravuje je stát. Zdroje pitné vody by podle návrhu měly sloužit v první řadě k zásobování lidí, a to udržitelným způsobem. Zásobování vodou by měly podle předlohy zajišťovat obce na neziskovém principu.

(jad)