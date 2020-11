Ilustrační FOTO - Pixabay

Nová možnost úhrady antigenních testů

Zdravotní pojišťovny budou moci hradit antigenní testy na COVID-19 přímo distributorovi, který je nakoupí a rozveze mimo jiné do domovů pro seniory. Umožňuje to novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou zrychleně ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna.

Možnost přímé úhrady má snížit administrativu. Jiným možným řešením by podle zdůvodnění bylo, že by si poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb testy nakoupili sami a následně by je vykázali k úhradě zdravotním pojišťfdnesovnám. »Takový postup je s ohledem na počet testů nepoměrně administrativně a logisticky obtížnější,« stojí v důvodové zprávě. Novela zákona však takový postup nevyloučí.

Už nyní distribuuje dva miliony testů od společnosti Abott firma Avenier, protože má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Společnost je součástí skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Testy od společnosti Abott podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) splňují kritéria a pouze tato firma jich měla ve svých českých skladech dostatečné množství. Při dalších případných nákupech budou oslovovány i jiné firmy, uvedl.

Někteří poslanci dosavadní postup zpochybňovali. Například Pirát Petr Třešňák se ptal, proč testy nenakoupila přímo správa hmotných rezerv nebo ministerstvo a nerozvezla je třeba armáda. Blatný poukázal na to, že ze zdravotního pojištění může testy nakoupit jen zdravotní pojišťovna a ze zákona musí využít služeb distributora. Nynější nákup testů vycházel z obecné úpravy zákona o veřejném zdravotním pojištění, právníci zdravotních pojišťoven ale měli k takovému postupu výhrady, dodal ministr.

Předlohu nyní posoudí Senát.

