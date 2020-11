Ilustrační FOTO - Pixabay

Příprava na očkování

Argentinská vláda zveřejnila plán očkování proti koronaviru. O detailech očkovací kampaně napsal argentinský list Clarín.

Vláda latinskoamerické země chce s očkováním začít v prosinci nebo v lednu příštího roku a využít k tomu ruskou vakcínu Sputnik V. Argentinský prezident Alberto Fernández oznámil, že jeho země se dohodla na koupi 25 milionů dávek ruské vakcíny.

»Bude to pravděpodobně jedna z největších očkovacích kampaní v dějinách (Argentiny),« uvedla poradkyně argentinského prezidenta Cecilia Nicoliniová. Pokud domluvené množství vakcíny do Argentiny dorazí, bude stačit pro zhruba čtvrtinu obyvatelstva této země, kde žije přes 44 milionů lidí. Argentinská vláda plánuje očkovat především seniory a další osoby v rizikových kategoriích. Podle představitelů ministerstva zdravotnictví by očkování mělo být pro určené skupiny obyvatel povinné.

Ruský státní investiční fond RDIF slíbil, že vakcínu, kterou vyvinul moskevský ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji, začne dodávat v prosinci či v lednu příštího roku. Očkování bude pro Argentince zdarma, jejich vláda ale dodavatelům zaplatí 19,90 dolaru (455 Kč) za dávku. Dávky nemají být vyráběny v Rusku, ale v Indii a dalších asijských zemí.

Argentinská vláda povolila v zemi klinické testy několika dalších vakcín asijských, amerických i evropských výrobců. Argentina také podepsala dohodu, že se bude s Mexikem a Británií podílet na výrobě vakcíny, kterou vyvíjí společnost AstraZeneca společně s Oxfordskou univerzitou.

Podle informací agentury Reuters Rusko muselo minulý týden přerušit očkování dobrovolníků osm z 25 moskevských klinik, které se podílejí na klinickém testování vakcíny Sputnik. Klinikám prý došla očkovací látka. Rusko přitom chce začít masivní očkovací kampaň do konce roku.

Argentina je jednou z nejvíce postižených zemí epidemií COVID-19 i přes to, že v polovině března vláda přijala přísná opatření. Od konce února, kdy země zaznamenala první případy, se koronavirem nakazilo 1,2 milionu obyvatel. To je osmý nejvyšší počet na světě. V souvislosti s nemocí zemřelo 31 623 lidí.

I Maďaři chtějí vyrábět

Maďarsko začne v prosinci dovážet malé množství ruské vakcíny proti COVID-19, která se v zemi bude testovat. Podle agentury Reuters to na Facebooku oznámil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Jedna z maďarských firem by pak mohla přejít z výroby očkovacího preparátu proti chřipce na produkci ruské vakcíny.

»Rusko začne dodávat malé množství vakcíny v prosinci, aby se zde prozkoumala, zakončilo se její klinické testování a završil proces schválení,« uvedl Szijjártó. »Ve velkém by se pak vakcína mohla dodávat od druhého či třetího týdne v lednu,« sdělil ministr. Podrobnosti by měly být za týden dojednány s ruským ministrem zdravotnictví Michailem Muraškem. Zatím není jasné, zda se Maďarsko chystá vakcínu používat.

Přestože velkovýroba vakcíny v Rusku v poslední době narazila na problém, různé země světa se na preparát s názvem Sputnik V řadí do fronty. Rusko se na dodání vakcíny dohodlo například s Brazílií, upřesňuje Reuters. Očkovací látka dovršuje závěrečnou fází klinického testování, ruská vláda ji ale již používá k vakcinaci takzvaných rizikových skupin, mezi něž patří lékaři či učitelé.

(čtk)