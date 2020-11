Ilustrační FOTO - Pixabay

Skotsko postoupilo na Euro a začne proti Česku

Česká fotbalová reprezentace si na Euru kromě Anglie a Chorvatska zahraje se Skotskem, které ve finále baráže zvítězilo v Srbsku po penaltách 5:4. V normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1:1. Právě se Skotskem začnou Češi 14. června v Glasgow základní skupinu D. Skoti hráli na evropském šampionátu naposledy v roce 1996.

Na závěrečný turnaj ME postoupily podruhé za sebou Slovensko, které vyhrálo v Severním Irsku 2:1 po prodloužení, a Maďarsko, jež díky dvěma gólům v závěru otočilo s Islandem stav z 0:1 na 2:1. Poprvé v historii se na Euru představí Severní Makedonie, která zvítězila v Gruzii 1:0 díky gólu Gorana Panděva.

Skoty, kteří na podzim v Lize národů český tým dvakrát porazili, poslal v Bělehradu do vedení ve 52. minutě Ryan Christie. Domácí srovnali v 90. minutě zásluhou Luky Joviče. Rozhodující penaltu proměnil Kenny McLean.

Slovensko otevřelo skóre v 17. minutě po trefě Juraje Kucky. V 87. minutě si však hostující bek Milan Škriniar srazil nešťastně míč do vlastní sítě a poslal zápas do prodloužení. V něm ve 110. minutě rozhodl bývalý útočník Plzně či Mladé Boleslavi Michal Ďuriš. Slováky, které poprvé vedl trenér Štefan Tarkovič, čekají na šampionátu Polsko, Španělsko a Švédsko.

Island poslal v Budapešti do vedení v 11. minutě Gylfi Sigurdsson, který se trefil z přímého kopu. V 88. minutě srovnal zblízka Loic Nego a ve druhé minutě nastavení dokonal obrat střelou zpoza vápna Dominik Szoboszlai.

"Ještě nikdy jsem nebyl po prohře tak smutný. Právě držení náskoku bylo naší silnou stránkou. Upřímně jsem nečekal, že bychom v závěru inkasovali. Dali jsme do toho všechno a možná jsme začali být unavení, ale to se nám stalo i předtím a přesto jsme vedení udrželi. Je to devastující," citoval web UEFA.com islandského gólmana Hannese Halldórssona.

Na závěrečném turnaji si Maďaři zahrají v papírově nejatraktivnější skupině, v níž jsou Němci, úřadující mistři světa Francouzi a poslední vítězové Eura Portugalci. Proti Francii a Portugalsku nastoupí Maďaři doma v Budapešti, Německo vyzvou v Mnichově.

Panděv rozhodl zápas proti výběru slovenského trenéra Vladimíra Weisse v 56. minutě. Ilija Nestorovski mu přihrál před branku a kapitán hostů zblízka nezaváhal. "Mám obrovskou radost. Podobné zápasy jsem už předtím hrál, mé zkušenosti pomohly týmu k tomuto úspěchu," řekl sedmatřicetiletý Panděv.

Weiss vzal zodpovědnost za výsledek za sebe. "Všichni v Gruzii doufali, ale nevyšlo to. Byli lepší než my a zasloužili si postoupit. Přeju jim hodně štěstí. Má práce tady skončila, zbývají už jen dva zápasy Ligy národů. Je velmi smutné skončit takhle," prohlásil šestapadesátiletý kouč.

Severní Makedonie se na evropském šampionátu představí ve skupině C s Nizozemskem, Ukrajinou a Rakouskem. Mistrovství Evropy se letos mělo premiérově uskutečnit ve 12 zemích po celém kontinentu, ale kvůli koronavirové pandemii bylo přeloženo na příští rok.

Finále play off kvalifikace mistrovství Evropy:

Skupina A:

Budapešť: Maďarsko - Island 2:1 (0:1)

Branky: 88. Nego, 90.+2 Szoboszlai - 11. G. Sigurdsson.

Skupina B:

Belfast: Severní Irsko - Slovensko 1:2 po prodl. (1:1, 0:1)

Branky: 87. vlastní Škriniar - 17. Kucka, 110. Ďuriš.

Skupina C:

Bělehrad: Srbsko - Skotsko 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), pen. 4:5

Branky: 90. Jovič - 52. Christie, rozhodující penalta McLean.

Skupina D:

Tbilisi: Gruzie - Severní Makedonie 0:1 (0:0)

Branka: 56. Panděv.

Los základních skupin mistrovství Evropy ve fotbale:

Skupina A (Řím, Baku): Turecko, Itálie, Wales, Švýcarsko.

Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Dánsko, Finsko, Belgie, Rusko.

Skupina C (Amsterodam, Bukurešť): Nizozemsko, Ukrajina, Rakousko, Severní Makedonie.

Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie, Chorvatsko, Skotsko, ČR.

Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko, Švédsko, Polsko, Slovensko.

Skupina F (Mnichov, Budapešť): Maďarsko, Portugalsko, Francie, Německo.

Program mistrovství Evropy ve fotbale 2021:

Skupina A (Řím, Baku):

11. června: 21:00 Turecko - Itálie (Řím),

12. června: 15:00 Wales - Švýcarsko (Baku),

16. června: 18:00 Turecko - Wales (Baku), 21:00 Itálie - Švýcarsko (Řím),

20. června: 18:00 Švýcarsko - Turecko (Baku), Itálie - Wales (Řím).

Skupina B (Petrohrad, Kodaň):

12. června: 18:00 Dánsko - Finsko (Kodaň), 21:00 Belgie - Rusko (Petrohrad),

16. června: 15:00 Finsko - Rusko (Petrohrad),

17. června: 18:00 Dánsko - Belgie (Kodaň),

21. června: 21:00 Finsko - Belgie (Petrohrad), Rusko - Dánsko (Kodaň).

Skupina C (Amsterodam, Bukurešť):

13. června: 18:00 Rakousko - Severní Makedonie (Bukurešť), 21:00 Nizozemsko - Ukrajina (Amsterodam),

17. června: 15:00 Ukrajina - Severní Makedonie (Bukurešť), 21:00 Nizozemsko - Rakousko (Amsterodam),

21. června: 18:00 Severní Makedonie - Nizozemsko (Amsterodam), Ukrajina - Rakousko (Bukurešť).

Skupina D (Londýn, Glasgow):

13. června: 15:00 Anglie - Chorvatsko (Londýn),

14. června: 15:00 Skotsko - ČR (Glasgow),

18. června: 18:00 Chorvatsko - ČR (Glasgow), 21:00 Anglie - Skotsko (Londýn),

22. června: 21:00 ČR - Anglie (Londýn), Chorvatsko - Skotsko (Glasgow).

Skupina E (Bilbao, Dublin):

14. června: 18:00 Polsko - Slovensko (Dublin), 21:00 Španělsko - Švédsko (Bilbao),

18. června: 15:00 Švédsko - Slovensko (Dublin),

19. června: 21:00 Španělsko - Polsko (Bilbao),

23. června: 18:00 Slovensko - Španělsko (Bilbao), Švédsko - Polsko (Dublin).

Skupina F (Mnichov, Budapešť):

15. června: 18:00 Maďarsko - Portugalsko (Budapešť), 21:00 Francie - Německo (Mnichov),

19. června: 15:00 Maďarsko - Francie (Budapešť), 18:00 Portugalsko - Německo (Mnichov),

23. června: 21:00 Německo - Maďarsko (Mnichov), Portugalsko - Francie (Budapešť).

26. června: 18:00 2.A - 2.B (Amsterodam) - OF1,

26. června: 21:00 1.A - 2.C (Londýn) - OF2,

27. června: 18:00 1.C - 3.D/E/F (Budapešť) - OF3,

27. června: 21:00 1.B - 3.A/D/E/F (Bilbao) - OF4,

28. června: 18:00 2.D - 2.E (Kodaň) - OF5,

28. června: 21:00 1.F - 3.A/B/C (Bukurešť) - OF6,

29. června: 18:00 1.D - 2.F (Dublin) - OF7.

29. června: 21:00 1.E - 3.A/B/C/D (Glasgow) - OF8.

Čtvrtfinále:

2. července: 18:00 vítěz OF6 - vítěz OF5 (Petrohrad) - ČF1,

2. července: 21:00 vítěz OF4 - vítěz OF2 (Mnichov) - ČF2,

3. července: 18:00 vítěz OF1 - vítěz OF3 (Baku) - ČF3,

3. července: 21:00 vítěz OF8 - vítěz OF7 (Řím) - ČF4.

Semifinále:

6. července: 21:00 vítěz ČF1 - vítěz ČF2 (Londýn) - SF1,

7. července: 21:00 vítěz ČF4 - vítěz ČF3 (Londýn) - SF2.

Finále:

11. července: 21:00 vítěz SF1 - vítěz SF2 (Londýn).

(čtk)