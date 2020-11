Ilustrační FOTO - Pixabay

Muž z dokumentu dostal podmínku

Za sexuální nátlak, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a šíření pornografie potrestal pražský městský soud jednoho z mužů vystupujícího v dokumentu V síti tříletou podmínkou s pětiletým odkladem.

Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou s obžalovaným uzavřela státní zástupkyně. Muži soud uložil i ochranné sexuologické léčení. Obě strany se vzdaly práva na podání odvolání, rozhodnutí je tak pravomocné.

Čtyřiadvacetiletý muž z Milovic podle obžaloby komunikoval s herečkou Terezou Těžkou několik měsíců na přelomu let 2018 a 2019. Žena vystupovala jako dvanáctiletá dívka. Herečce mimo jiné nabízel peníze za to, že s ním uskuteční videohovory, při kterých bude muž masturbovat, a také za to, že mu pošle nahé fotografie. Ty mu dívka poslala, šlo o fotomontáže, které připravila produkce dokumentu.

Později podle obžaloby chtěl Těžké dávat peníze i za to, že s ním bude mít sex, zasílal jí pornografické fotografie, na některých bylo zobrazeno i zoofilní porno. Dívce říkal, že ho vzrušuje její nízký věk a popisoval jí, jaké praktiky by s ní chtěl provádět. Když herečka jeho návrhy odmítala, tak jí hrozil, že pokud mu nepošle další fotografie a nebude s ním komunikovat, zveřejní její nahé fotografie, což i udělal. Vyhrožoval jí, že ji bude »prodávat jiným pedofilům«. S herečkou se také sešel.

Muž se k činu přiznal, což bylo i podmínkou pro schválení dohody. »Uzavřená dohoda není v rozporu se skutkovým stavem,« konstatovala soudkyně Kateřina Hayes. Podmíněný trest spojený s ochranným léčením v ambulantní formě je podle ní přiměřený. Soudkyně mimo jiné při odůvodnění rozsudku řekla, že mužovy ovládací schopnosti byly v době skutku podstatně sníženy v důsledku parafilie, tedy sexuální deviace. Muži podle rozhodnutí propadne i telefon a notebook, ze kterých herečce psal.

Dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným, který musí mimo jiné prohlásit, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dokazování se v tomto případě neprovádí. Pokud dojde ke sjednání dohody, předloží žalobce soudu návrh na její schválení. Soud dohodu schválit nemusí, pokud je nesprávná nebo nepřiměřená.

Policie muže stíhala od loňského listopadu. Sexuálního nátlaku a navazování nedovoleného kontaktu s dítětem se měl podle žalobce dopustit takzvaně ve stádiu pokusu, protože herečka v dokumentu byly ve skutečnosti plnoletá. Muži hrozilo až dvanáctileté vězení.

Celovečerní dokument V síti režiséra Víta Klusáka je experimentem, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dívčím vzezřením Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá se přihlásily na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line.

Setkaly se s věcmi, které zaskočily i filmaře. Oslovili je sexuální predátoři vyhledávající nedospělé dívky a od nevinné konverzace přecházeli k výzvám ke svlékání, masturbování a zasílání choulostivých fotografií. Jedním z mužů je dokonce člověk pracující s dětmi.

