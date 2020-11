Evo Morales. FOTO - Wikimedia commons

Roční exil Moralese skončil. Je doma

Stovky lidí v pondělí vítaly v bolivijském pohraničním městě Villazón socialistického exprezidenta této jihoamerické země Evo Moralese, který před rokem, téměř přesně na den, utekl ze své vlasti pod tlakem vedení armády a policie za povolebních protestů.

Vrátil se den poté, co se úřadu prezidenta ujal zástupce jeho socialistické strany a exministr jeho bývalé vlády Luis Arce.

Za doprovodu prezidenta Argentiny

Na argentinsko-bolivijskou hranici v pondělí Moralese doprovodil argentinský levicový prezident Alberto Fernández. V nadcházejících dnech při Moralesově návratu do »jeho« Cochabamby a regionu, kde je nejpopulárnější, vítaly svého exprezidenta ne stovky, ale už desetitisíce lidí!

Jedenašedesátiletý Morales, který stál v čele Bolívie jako její první indiánský prezident od roku 2006 téměř 14 let, se do asi 1000 km vzdálené Chochabamby dostal s karavanou několika stovek aut. Dorazil tam ve středu 11. listopadu, tedy přesně rok ode dne, kdy z vlasti utekl, nejprve do Mexika a pak do zmiňované Argentiny.

Z exilu Morales vloni na podzim vyzýval k protestům svých příznivců za svržení prozatímní pravicové vlády prezidentky Jeanine Áňezové, která ho po jeho útěku z funkce místopředsedkyně Senátu v nejvyšším úřadu nahradila.

Tak je porazíme

Morales vyzýval i k blokádám, aby se nedostaly potraviny do měst. »Tak je porazíme, bratře,« řekl indiánský exprezident v telefonátu s jedním z organizátorů protestů. Kvůli tomu vláda Áňezové Moralese obvinila ze vzpoury a terorismu a vydala na něj zatykač. Ten už ale soudce minulý měsíc, po vítězství Arceho v prezidentských volbách, zrušil.

Od neděle má Bolívie nového prezidenta, exministra hospodářství Arceho. Ten byl Bolivijci zvolen minulý měsíc jako kandidát Hnutí za socialismus (MAS), jehož šéfem je stále Morales. Arce odmítl, že by vzal Moralese do vlády. To vyloučil i exprezident, který vidí svou budoucnost právě v Cochabambě, kde chce chovat pirani a věnovat se odborové činnosti, která ho kdysi vynesla do nejvyššího úřadu.

»Dokud bude existovat kapitalismus a imperialismus, bude pokračovat boj lidu,« prohlásil v pondělí Morales. Znovu také obvinil předchozí vládu z puče, kdy opozice vedená Washingtonem neuznala opětovné vítězství Moralese a volby za zmanipulované označil i další lokaj USA, Organizace amerických států (OAS).

Karta se obrátila

Kvůli nepokojům z loňského podzimu, při nichž se střetávali v ulicích Moralesovi příznivci a odpůrci a při nichž zemřelo na 35 lidí, hrozí nyní trestní stíhání exprezidentce Áňezové a desítce jejích ministrů, i bývalým šéfům policie a armády, kteří vyzvali vloni Moralese k demisi. Stíhání doporučila minulý měsíc komise parlamentu, který i za vlády Áňezové ovládali socialisté. Ti získali většinu i ve volbách minulý měsíc a nyní bude podle ČTK na novém parlamentu, zda stíhání prokuratuře doporučí.

