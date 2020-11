Pár facek – dovětek

Ve středu 11. listopadu mi vyšel v Haló novinách rozhovor s poněkud kontroverzním titulkem Nastává čas na pořádných pár facek. Tahle mírná kontroverze byla zcela namístě. Pokud budu chtít, aby mě čtenáři vzali na vědomí, aby si přečetli, co říkám, je třeba je něčím zaujmout, třeba i vyprovokovat. Už jsem ale dostal otázku: »Od koho tedy lidé budou dostávat pořádných pár facek?«

Podle mého je budou dostávat ze dvou stran. Jednak od koronaviru jako takového a pak od neviditelné ruky trhu!

Byly časy, kdy jsme vyráběli (a do světa vyváželi) kdeco, od jehel přes psací stroje, lokomotivy až po stíhačky a dopravní letadla a kdy hospodářství bylo státem řízené. A výroba mnoha komponentů se řízeně přesouvala do městeček a regionů, kde to nebylo třeba z dopravního hlediska až tak výhodné, ale zabezpečovalo to jisté příjmy lidí v tom kterém regionu. Před třiceti lety jsme si většinově vycinkali kapitalismus se svobodou podnikání a s neviditelnou rukou trhu. A v tomhle systému nemá jistota příjmů místo!

Logicky v současné době začnou lidé šetřit, budou ve výdajích víc než opatrní, nebudou například stát o nejrůznější služby a zbytečnosti.

A neviditelná ruka trhu se rozpřáhne…

Jan KOBYLÁK, malíř, entomolog a cestovatel