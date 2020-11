Česťa

»Dobrý den, já jsem Česťa.« Tak se pětkrát představoval hlavní hrdina jednoho televizního pořadu. Je to vlastně velice jednoduché: vysoce postavení manažeři vymění obleky za montérky, počítače za lopaty a porady v klimatizovaných kancelářích za kmitání na nejnižší možné pozici vlastní firmy. Přidělaný knír, nové zuby, kontaktní čočky, kompletně odlišný styl oblékání a spoustu dalších úprav. Šéfa často nepozná ani vlastní rodina. Na pět dní se vmísí mezi své zaměstnance a zjistí, co by bez tohoto pořadu nezjistili nikdy. Diváci tak mají možnost sledovat jedinečné vztahy mezi šéfem a zaměstnanci…

Pořad vznikl v USA, kde od roku 2010 bylo odvysíláno celkem osm sérií s více než sto epizodami, a tento pořad zařadilo do vysílání přes dvě stě zemí po celém světě. Dorazil i k nám.

Poslední díl mne zajímal hlavně z osobního pohledu - »Česťa« je ve skutečnosti generální ředitel společnosti, která rozvádí elektřinu a řeší havárie vysokého napětí po celé Evropě a vystavil se riskantním podmínkám práce, kterou nedělal už téměř dvě dekády. Chtěl si ověřit, zda jeho zaměstnanci dodržují přísné bezpečnostní normy, a prolomit provozní slepotu, jak sám říká.

Šlo tedy o obor, ve kterém jsem se skoro třináct let pohyboval - a připočtu-li i předchozích sedm let na nízkém napětí od nastoupení na učiliště… Chtěl jsem tak porovnat, co se změnilo.

Pousmál jsem se nad »Česťovou« reakcí, když dostal do ruky tzv. papouška – prý je to jako za krále Klacka. Když jsem tyto jednoruční kleště na stříhání kabelů použil poprvé, měl jsem radost, že ho nemusím pižlat pilkou. Inu, bylo to v roce 1994.

Mnohem víc mne zaujalo to, co se vlastně objevuje i v jiných dílech. Šéfův údiv nad zázemím pro dělníky. Konkrétně »Česťa« vyrazil na montáž nového vedení 22 kV kamsi do lesa a podobnou zkušenost získal i při výměně venkovního vedení za kabelové do země v jisté obci. Doslova zíral, že montéři neměli k dispozici žádný přístřešek, pouze auta a navíc na potřebu museli do lesa… To už za nás bývaly maringotky a unimobuňky. Ale já nedělal u soukromé společnosti.

Na celém televizním projektu mě tak mrzí jedna zásadní věc: opravdu ke změnám musí docházet, až si nedostatky zažije šéf na vlastní kůži a před kamerou?

Zbyšek KUPSKÝ