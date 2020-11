Ilustrační FOTO - Haló noviny

Češi nad virem opět vítězí!

Prymulova opatření zabrala! Již podruhé v letošním roce se vládě podařilo zkrotit koronavirovou epidemickou vlnu. Z velké části díky nemilosrdně odstřelenému ministrovi Romanu Prymulovi. Právě jeho opatření zjevně zlomila »křivku hrůzy«. Čísla epidemiologů již totiž hovoří jasně: epidemie brzdí, nemocnicím přehlcení nehrozí.

Uzdu optimismu bpopustil již i jindy opatrný ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. »Vidíme světlo na konci tunelu. Je evidentní, že epidemie jeví známky brždění. Klesá populační zátěž, sledujeme pokles reprodukčního čísla a přináším i relativně pozitivní zprávu, pokud jde o hospitalizace,« řekl Dušek, podle nějž nyní není vidět vývoj odpovídající rizikovým scénářům v žádném regionu České republiky.

I v otázce počtu hospitalizovaných je podle Duška na místě »středně mírný optimismus«. Celkové počty hospitalizovaných totiž začínají mírně klesat. Také počty pacientů na jednotkách intenzivní péče stagnují. »Ten zastavený trend znamená vítězství. Jakýsi bod zlomu. Doufejme,« řekl Dušek. Lůžkové kapacity nemocnic jsou v této chvíli více než dostatečné, dodal.

»Celý vývoj evidentně odráží narůstající vliv přijatých opatření. Sledujeme poklesy nakažených už v poměrně významných procentech, což je pozitivní zpráva,« dodal Dušek s tím, že k definitivnímu útlumu samozřejmě ještě nedochází. Nicméně nová čísla podle něj ukazují, že by tento útlum mohl být rychlejší, než se ještě před několika dny zdálo. Je zde naděje, že by se na konci prosince mohla ČR dostat v počtu nakažených někam na úroveň půlky září, tedy asi 2000 nakažených denně. Podmínkou je, aby Češi ještě několik týdnů vydrželi přísně dodržovat přijatá opatření.

Duškova slova potvrdil i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). »Je vidět, že se situace obrací. To je velmi dobře. Ale nesmíme polevit,« shrnul Blatný.

Dušek prezentoval i některá přesná data. Z nich vyplývá, že kleslo tzv. reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivního, na 0,7 až 0,8. Podle Duška klesá i podíl pozitivních mezi všemi testovanými. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové to bylo ve čtvrtek 27 procent. Jsou to dva důležité parametry pro uvolňování opatření podle plánovaného protiepidemického systému.

Podle Duška je stále velký denní přírůstek nově diagnostikovaných seniorů a zranitelných obyvatel. Zatímco v září tvořili lidé ve věku nad 65 let zhruba deset procent všech nakažených, v první části listopadu to bylo 18,6 procenta. V listopadu bylo do středy 11. listopadu také nově identifikováno 121 ohnisek v zařízeních sociálních služeb a 2954 klientů a pracovníků.

Ke středě byla podle dat ÚZIS nákaza koronavirem potvrzena u 10 868 pracovníků ve zdravotnictví, oproti minulému čtvrtku jde o pokles o zhruba 3000. Aktuálně je nakaženo 1758 lékařů (přibližně o 600 méně než minulý týden) a 5125 zdravotních sester (zhruba o 1500 méně). Celkem je v ČR zhruba 50 000 lékařů a přibližně 80 000 zdravotních sester.

(ste)