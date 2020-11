Ilustrační FOTO - Pixabay

Sněmovna schválila chráněný účet pro dlužníky v exekuci

Nezabavitelné peníze zřejmě budou moci mít dlužníci v exekuci na zvláštním bankovním účtu. Předpokládá to poslanecká novela občanského soudního řádu, kterou schválila Sněmovna.

Takzvaný chráněný účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci těchto peněz. Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma, bezplatné bude také vedení konta a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, stojí v důvodové zprávě předlohy Kateřiny Valachové (ČSSD) a Patrika Nachera (ANO). Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

»Chceme poctivé placení dluhů, nechceme dlužní otroctví, chceme, aby věřitel a dlužník měli rovné postavení a aby se exekuce nedělaly pro exekuce,« uvedla Valachová.

Podle místopředsedy ústavně-právního výboru Stanislava Grospiče (KSČM) je sice chráněný účet určitým krokem k lepšímu, ale není to absolutní krok, který přispěje zásadně k řešení otázky postavení věřitelů ani dlužníků. »Nicméně může výrazně pomoci tam, kde exekutoři přesahují určitým způsobem limity, které jsou nastaveny dnešními právními předpisy a kde je složitá obrana,« uvedl. Vždy tu podle něj bude určitá skupina lidí, která bude chráněný účet vnímat jako určitou cestu k výhodě a k obejití zákonných předpisů. »To ale asi nejsme schopni vyloučit při přijetí žádného zákonného předpisu a zákonné úpravy,« dodal Grospič.

Stanislav Grospič (KSČM).

Předloha upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce února jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, pak by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha částku zvyšuje na trojnásobek životního minima. Grospič neprosadil ponechání čtyřnásobku životního minima i do budoucna. Návrh kromě komunistů podpořili zástupci SPD, ČSSD a Pirátů, což nestačilo. »Mrzí mě, že zejména poslanci ANO i přes příslib tento náš návrh nepodpořili,« řekl Grospič po hlasování našemu listu. Připomněl, že trojnásobek životního minima představuje u jednotlivce částku 11 580 Kč, což je za oficiální hranicí chudoby a nedosahuje ani výše minimální mzdy. »Náš smysl byl, abychom dosáhli, že na chráněném účtu nebude samozřejmě horentní suma peněz, dluhy budou spláceny, ale bude tam garantována výše, která odpovídá alespoň minimální mzdě,« vysvětlil Grospič.

Sněmovna schválila pozměňovací návrh Valachové na úplnou ochranu výživného na děti. Odmítla naopak snahu zpravodaje Marka Výborného (KDU-ČSL) zjednodušit kroky ke zřízení konta a zasílání plateb na tento účet a zpřesnit kontrolu a sankce za zneužití chráněného účtu. Piráti neprosadili zavedení místní příslušnosti exekutorů ani pravidelné zveřejňování různých statistických údajů o exekucích.

Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu. Účinná má být od dubna.

(jad)