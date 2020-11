Rozhovor Haló novin se slovenským novinářem a publicistou Ľudovítem Števkem

Nedomyslený, veľmi zlý zákon

Počátkem listopadu rozhodli poslanci Národní rady Slovenské republiky o novém kontroverzním zákonu, jehož cílem je zákaz veřejné propagace představitelů a symbolů tzv. období nesvobody, do čehož započítávají Slovenský štát, ale i období socialistického Československa. Jak tento zákon hodnotíte?

Je to nedomyslený, veľmi zlý zákon, skôr paškvil ako zákon. Trčí z neho antikomunizmus ako ideologická onuca zo zodratých čižiem. Myslel som si, že to všetko, čím sa vyhráža tento »zákon« občanom a samosprávam, je už po roku 1989 dávno za nami. Mýlil som sa.

Čím to, že se objevil »zčistajasna«, nebo byl v dlouhodobé přípravě? Je to již nezměnitelné, to jest zákon vstoupí v platnost? Jak známo, Slovensko má jednokomorový parlament.

Nebolo to »zčistajasna«, lebo iniciátori onoho zákona, poslanci Matovičovho OĽANO Peter Osuský a Ondrej Dostál, už pred dvoma rokmi predložili do slovenského parlamentu takmer identickú novelu, hroziacu sankciami fyzickým a právnickým osobám, ktoré by na pamätníkoch a pomníkoch umiestňovali texty, vyobrazenia či symboly, obhajujúce komunistický či fašistický režim. Napríklad zobrazenie červenej hviezdy s kosákom a kladivom je rovnako porušením zákona ako hákový kríž, symbol nacizmu.

Obaja vyššie menovaní páni zrejme nosili v hlave túto utkvelú myšlienku minimálne dva roky. Za minulej vlády Roberta Fica im podobné šialenstvo neprešlo – až teraz, keď má koaličný politický substrát Igora Matoviča v parlamente ústavnú väčšinu.

Zákon má část, která pojednává o fašistickém a nacistickém režimu, a také část, která je evidentně věnována »komunistickému« režimu. Čili došlo k obligátnímu ztotožnění obou naprosto protichůdných období. Jaké jsou na Slovensku ohlasy? Co říkají historici, politologové, veřejné osoby, občané?

Stotožnenie oboch spomínaných systémov a ich ukotvenie do jedného spoločného zákona je smiešne aj z toho dôvodu, že nacizmus s propagáciou jeho ideológie a symboliky je v zákonodarstve Slovenskej republiky prísne postihované už dávno. V prijatej novele zákona je fašizmus len pro forma, ako epiteton ornans (ozdobné pojmenování, básnický přívlastek – pozn. aut.), aby bol antikomunistický manifest v podobe zákona prijateľnejší.

Občania sa k spomínanému problému priveľmi nevyjadrujú, majú momentálne problémy s núdzovým stavom, nešťastným celoštátnym testovaním obyvateľstva SR na COVID-19 a obmedzovaním občianskych slobôd. Z oponentov zákona by som spomenul najmä politológa a vo svete uznávaného filozofa Ľuboša Blahu, ktorý ako opozičný poslanec za Smer-SD zmietol historicky fundovaným vystúpením v parlamente všetky slaboduché reči koaličných obhajcov zákona – historických analfabetov. K zákonu sa odmietavo vyjadril tiež filozof Boris Zala, známy biofyzik zo Slovenskej akadémie vied Karol Ondriaš aj ľavicový politik a publicista Milan Benkovský v článku s príznačným názvom Idioti v politike.

Zákon bude mít deklaratorní charakter, nebo bude uplatňován natvrdo, se sankcemi?

Deklaratórny charakter mal slovenský zákon o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1996, ktorý bol viac-menej kópiou českého zákona z roku 1993. Aktuálna novela tohto zákona je iná káva, taxatívne sa v ňom uvádza, že je zakázané pomenúvať ulice či iné verejné priestranstvá po predstaviteľoch komunistického režimu od okresných funkcionárov až po komunistov stojacich na najvyšších priečkach straníckych a štátnych orgánov od roku 1948. Pokuta za porušenie zákona je v sume do 2000 eur.

Ovšem v zákoně je uvedeno, že se zákaz nebude vztahovat na osoby, které se zapojily do odporu proti »komunistickému«, fašistickému a nacistickému režimu. Takže hrdinové SNP, Svobodovi vojáci, sám Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, Laco Novomeský, Karol Šmidke a další - na tyto tedy zákon nedopadne, po nich se ulice a prostranství mohou pojmenovávat?

Všetky vami vymenované osobnosti sú podľa dikcie zákona na indexe. Napriek tomu, že podľa zákona by sa zákaz nemal vzťahovať na týchto komunistov, podľa môjho názoru, a ako to vyplýva aj z parlamentnej rozpravy a názoru právne kompetentných poslancov, tieto osobnosti nebudú výnimkou zo zákazu. V prípade pochybností je totiž v zákone odkaz na Ústav pamäti národa, čo dáva možnosť veľmi voľného výkladu. Viem si predstaviť (a nielen ja), čo pri posudzovaní zákazu zaváži viac: ostrakizovaní funkcionári KSČ, alebo ich často spochybňovaná aktívna účasť v odboji?

Co další lidé kulturního a politického života Slovenska, kteří byli komunisty, ale nemohli vzhledem k datu svého narození bojovat proti fašismu, například Alexander Dubček? Po něm se přece jmenuje náměstí v Bratislavě.

Áno, aj ďalšie mimoriadne osobnosti umeleckého a kultúrneho života slovenského národa, významní spisovatelia, ako Vladimír Mináč, básnici ako Miroslav Válek, dokonca aj popredný hudobný skladateľ Eugen Suchoň. Zaujímavé je, že mnohí títo komunisti sa ocitli v rebríčku ankety Najlepší Slovák na popredných miestach - napríklad v prvej desiatke bol Gustáv Husák na siedmom mieste, hneď za Alexandrom Dubčekom.

Podľa vyjadrenia predkladateľa antikomunistu Dostála sa to vraj Dubčeka netýka, zrejme by bol problém s jeho menom v platnom osobitnom zákone o zásluhách A. Dubčeka o demokraciu a slobodu. Okrem toho samotná budova Národnej rady stojí na námestí Alexandra Dubčeka, ako ste správne povedala. Paradoxne, novela sa vzťahuje aj na bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera, bývalého komunistického funkcionára v Košickom kraji.

Zmätky okolo tohto neskutočne hlúpeho zákona zrejme budú existovať ešte dlho po nadobudnutí jeho účinnosti od 1. decembra 2020.

Jaká je míra antikomunismu na Slovensku? Nám v Česku se zdá, že menší než v naší zemi. A jaká je u vás míra antirusismu? Také se nám zdá, pohledem »přes hranici«, že je menší než v České republice.

Máte do istej miery pravdu, prieskumy amerického think tanku Slovak Security Policy Institute hovorí, že Slováci dôverujú Putinovi a sú najmenej rusofóbni spomedzi národov Strednej Európy. Ale kým v Českej republike máte antiruského »humoristu«, komunálneho politika Pavla Novotného, my sa môžeme pochváliť podobným »humoristom« priamo v parlamente, jeho meno sa dá ľahko zapamätať - volá sa Jožo Pročko. Aj on sa preslávil nahotou: behal po námestí celkom nahý. Domnievam sa, že u nás je menej aj antikomunistických nálad, hoci máme medzi tzv. politickou elitou fanatických antikomunistov a rusofóbov. Stačí ak spomeniem súčasného ministra obrany Jaroslava Naďa, podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu, alebo spomenutých poslancov Osuského a Dostála. Nedá mi aby som nespomenul aj bývalého slovenského rusofóbneho prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa pri oslavách oslobodenia mesta Svidník Červenou armádou »vyznamenal« tým, že ostentatívne opustil slávnosť predtým, ako mal prehovoriť ruský veľvyslanec.

Jak budou tímto zákonem ohroženy památníky a hroby rudoarmějců, partyzánů, pamětní desky, na nichž jsou rudé hvězdy?

Všetko má zostať tak, ako je, retroaktivita sa nepripúšťa. Ak však dôjde k poškodeniu pamätníka či národnej kultúrnej pamiatky tým, že sa z nich strhne červená hviezda, prípadne kosák a kladivo, tieto symboly »nemorálnosti« sa nesmú vrátiť na pôvodné miesto. Nie je to dojemné?

Nekráčí Slovensko ve šlépějích Ukrajiny či Polska, kde jsou absolutně zakázány všechny památníky a pamětní desky spojené s rudou hvězdou, Rudou armádou či komunistickými a socialistickými osobnostmi dokonce i typu Rosy Luxemburgové?

Absurdnosťou prijatej novely sa k tomu približujeme. Neodvažujem sa predpovedať budúcnosť, ale keď vidím, aká je koaličná zostava poslancov v súčasnom slovenskom parlamente, nemám veľký dôvod na optimizmus.

Zákon prošel slovenským parlamentem v době koronavirové pandemie. Svědčí to o něčem?

Pandémia je ako čierna mágia, ako zaklínadlo akéhokoľvek rozumného uvažovania. Príkladom je spomenutý slovenský zákon, naplánovaný s negatívnymi emóciami vládnucej časti politického spektra a vhodne, takmer potichu presadený v tejto hektickej, strachom preplnenej dobe. Hlasy opozície nemali šancu.

Monika HOŘENÍ