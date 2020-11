Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Biden získal Arizonu i uznání z Číny

K vítězství v amerických prezidentských volbách poblahopřála demokratickému kandidátovi Joe Bidenovi také Čína. Stalo se tak krátce poté, co média Bidenovi připsala i těsné vítězství v Arizoně.

»Respektujeme volbu amerického lidu. Blahopřejeme Joe Bidenovi a (jeho budoucí viceprezidentce) Kamale Harrisové,« uvedl na tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin.

Šéf Bílého domu Donald Trump stále odmítá Bidenovo vítězství uznat a opakovaně na internetu napadá hodnověrnost voleb. Jeho tým podal řadu žalob, z nichž některé již soudy zamítly a jiné teprve čekají na projednání. Právní experti však tvrdí, že stížnosti Trumpova týmu v podstatě nemají šanci změnit volební výsledek. Biden totiž po potvrzení Arizony podle projekcí získal již 290 volitelů, k zisku mandátu jich potřeboval 270.

Ohledně projekcí v Arizoně panovala mezi americkými médii od minulé středy neshoda. Bidenovi přisuzovaly vítězství ve státě na jihozápadě USA jen stanice Fox News a agentura AP, ostatní tamní výsledky považovaly za příliš těsné k jednoznačnému prohlášení vítěze. Nyní však demokratovo vítězství předpokládají i velké televizní sítě jako CNN, ABC, CBS či NBC, které se spoléhají na data Edison Research. Skončilo tak období trvající déle než týden, po které různé americké zdroje přisuzovaly Bidenovi jiný počet volitelů.

Biden vyhrál v Arizoně jen těsně, podle dat CNN tam nyní vede o asi 11 400 hlasů, což představuje náskok 0,3 %. Přesto si však připíše vítězství v tradiční baště republikánů, což se podařilo demokratickému prezidentskému kandidátovi teprve podruhé za 70 let. Naposledy tam z demokratů vyhrál Bill Clinton v roce 1996.

Arizona totiž prochází v posledních letech rozsáhlými demografickými změnami, které ve velké míře souvisejí s migrací, ať už z jiných míst USA, či ze zahraničí. V tamním nejlidnatějším okresu Maricopa, kde leží i hlavní a největší město Arizony Phoenix, nyní například žije čtvrtá nejpočetnější komunita Američanů latinskoamerického původu v USA, která je navíc průměrně mladší než na jiných místech země.

Řada amerických médií rovněž hovoří o tom, že odklon voličů od republikánů mohla zčásti způsobit roztržka Trumpa s již zemřelým senátorem za Arizonu a republikánským uchazečem o Bílý dům z roku 2008 Johnem McCainem. Senátor před svou smrtí výslovně uvedl, že si Trumpa nepřeje na svém pohřbu. Na něm přitom promluvil také McCainův soupeř z voleb v roce 2008 Barack Obama. »Nikdy jsem nebyl fanouškem Johna McCaina a nikdy nebudu,« řekl pak Trump po senátorově smrti. Podle některých pozorovatelů tím však zbytečně popudil řadu republikánů z Arizony, kde byl McCain velmi populární.

Další čistky

Bílý dům přiměl k rezignaci dva vrchní představitele ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). S odvoláním na nejmenované zdroje to napsal list The Washington Post. Vývoj přitom označil za součást rozšiřující se čistky, jejímž cílem je ze státní správy vystrnadit kohokoliv, kdo čelí podezření, že není dostatečně loajální vůči Trumpovi. Změnám na ministerstvu vnitřní bezpečnosti tento týden předcházelo Trumpovo odvolání ministra obrany a další personální změny v Pentagonu.

K rezignaci byla vyzvána vrchní představitelka DHS pro zahraniční záležitosti Valerie Boydová a Bryan Ware, poradce vládní agentury pro kybernetickou bezpečnost (CISA), jež pod ministerstvo spadá.

Ta se ve čtvrtek připojila k prohlášení státních a lokálních volebních úředníků, podle nichž nejsou žádné důkazy o zničených či ztracených volebních lístcích z amerických prezidentských voleb. Hlasování přitom kybernetičtí experti označili za nejbezpečnější v americké historii.

Rozdělení potomci

O tom, zda by Trump už měl vzdát svou vzdorovitost a uznat Bidenovo vítězství, se začínají přít i Trumpovi nejbližší potomci. Zatímco Trumpovi synové Donald Trump ml. a Eric Trump stojí v čele tažení za zpochybnění volebních výsledků, Trumpova dcera a poradkyně Ivanka v době, kdy i bezpečnostní experti tvrdí, že prezidentova zarputilost začíná ohrožovat národní bezpečnost, naopak hledá způsob, jak otci zachránit pověst, píše podle ČTK CNN.

Ivanka Trumpová a její manžel Jared Kushner by podle zdrojů CNN preferovali, kdyby Trump uznal prohru už příští týden po dokončení přepočtu hlasů v Georgii 20. listopadu. Pár se totiž také domnívá, že právní bitvy výsledek prezidentských voleb nezmění. Manželé se tak zasazují o promyšlenější přístup, tedy aby pokračovaly právní bitvy a přepočítávání hlasů, ale už jen s cílem zajistit integritu při budoucích volbách.

Ivanka se prý svého otce zeptala, zda mu stojí za to poškodit vlastní odkaz a potenciálně ohrozit svou značku neuznáváním porážky. Zdroj CNN uvedl, že v soukromí prezidentova dcera na situaci pohlíží realisticky a zároveň ví, že i její budoucnost více než kdy jindy závisí na budoucnosti jejího otce.

Trump podle zdroje CNN rady patrně poslouchá. »Ví, že nevyhraje, ale také ví, že drží v ruce karty, jelikož získal 72 milionů hlasů a založil hnutí,« řekl nejmenovaný zdroj, který podle CNN zná Trumpovy myšlenkové pochody. Podle zdroje si je Trump vědom, že nikdy nebyl považován za legitimního prezidentského kandidáta a nevidí důvod, proč by se měl hrnout do uznávání porážky. Čelí nyní výzvě, aby svou prohru nakonec popsal jako poslední příklad snahy ho zničit. Stoupenci a fanoušci na sociálních sítích mu přitom zůstanou a on dá jasně najevo, že ze scény nezmizí, popsal zdroj taktiku tohoto jeho posledního dramatu.

(rj)